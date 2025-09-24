Shakira finalizó la construcción de megacolegio en Tibú, una de las zonas más pobres de Colombia

Ciudad de México.- En Tibú, Norte de Santander, más de 1.200 estudiantes tendrán la oportunidad de acceder a una educación de calidad en la nueva escuela construida por la Fundación 'Pies Descalzos', liderada por Shakira. En un acto cargado de emoción y significado, la cantante colombiana Shakira anunció este martes la finalización de la construcción de una nueva escuela en Tibú, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado y la pobreza en Colombia.

El proyecto, impulsado por su Fundación, representa mucho más que una infraestructura educativa: Es un refugio seguro y una herramienta de transformación para cientos de niños y jóvenes que buscan superar las cicatrices de la guerra. "Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: Acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia. Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela 'Pies Descalzos', los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas." Expresó la cantante.

#Regiones | Shakira confirmó a través de sus redes sociales que el Colegio Pies Descalzos, ubicado en Tibú, Norte de Santander, ya culminó su etapa de construcción. Esta institución educativa está diseñada para recibir 1.200 estudiantes de la región del Catatumbo. pic.twitter.com/ddf3w0mH7C — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 23, 2025

La obra terminada en septiembre de 2025, fue concebida como un parque Pedagógico, Ecológico y Cultural, y beneficiará a más de 1.200 estudiantes cada año. La institución cuenta con 34 aulas modernas, laboratorios de física y química, biblioteca, sala de bilingüismo, aula de tecnología, comedor múltiple, talleres de artes y música, espacios polivalentes, cancha de fútbol, canchas múltiples, pista de patinaje y juegos infantiles. El colegio fue construido en un lote de 30.00 000 m² donado por Ecopetrol, con más de 6.200 m² edificados.

La iniciativa fue posible gracias a una alianza entre la Fundación 'Pies Descalzos', la Fundación 'Howard G. Buffett', el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Tibú. Aunque la construcción ya concluyó, la entrega oficial está prevista para finales de noviembre de 2025, debido a ajustes técnicos pendientes como el piso y el cerramiento.

Desde su creación en 1997, la Fundación 'Pies Descalzos' ha sido el vehículo principal de Shakira para canalizar su compromiso con la niñez vulnerable de Colombia. La organización se enfoca en tres pilares: Infraestructura escolar, capacitación docente e innovación pedagógica. Además de construir colegios con estándares internacionales, ofrece programas integrales que incluyen alimentación, acceso a tecnología y apoyo emocional.

Hasta la fecha, la fundación ha construido o intervenido 20 colegios en Colombia y ha apoyado a más de 300 instituciones públicas, beneficiando a más de 152.000 niños y jóvenes, muchos de ellos desplazados por la violencia. Las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Quibdó han sido testigos de este impacto, con centros educativos que han transformado comunidades enteras.

"La educación es el camino hacia la paz. Es la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar el destino de nuestros niños y de nuestro país." Shakira.

La labor humanitaria de Shakira no se limita a su país natal. Como embajadora de buena voluntad de UNICEF desde 2003, ha participado en campañas globales por la educación infantil, la nutrición y los derechos de los niños. Ha colaborado con iniciativas en África, Asia y América Latina, y ha sido reconocida por organismos internacionales como la ONU y el Foro Económico Mundial por su liderazgo social.

En 2010, fundó ALAS (América Latina en Acción Solidaria), una organización que promueve el desarrollo infantil temprano en la región. También ha participado en proyectos de reconstrucción tras desastres naturales, como el terremoto en Haití y el huracán Katrina, y ha donado recursos para hospitales, centros comunitarios y programas de salud mental.

La elección de Tibú para este nuevo colegio no fue casual. El municipio, ubicado en el corazón del Catatumbo, ha sido epicentro de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y ha sufrido décadas de abandono institucional. En este contexto, la escuela se convierte en un símbolo de resistencia y de futuro.

Angel y cientos de niños y niñas en El Tarra, Catatumbo, este mismo año van a tener un colegio nuevo, y además en estas mismas aulas va a llegar la universidad pública para que los jóvenes del Catatumbo cumplan el sueño de ser profesionales sin abandonar su territorio.… pic.twitter.com/7mLicOz1YK — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) August 22, 2025

"Gracias a todos los que han hecho esto posible. A los aliados, a los trabajadores, a los maestros, y sobre todo a los niños, que son la razón de todo esto. Esta escuela es para ustedes, para que sueñen, para que aprendan, para que construyan un futuro mejor", dijo Shakira durante el anuncio. La obra también ha tenido un impacto económico local, generando cerca de 160 empleos directos e indirectos durante su construcción. Una vez en funcionamiento, el colegio será también un centro de desarrollo comunitario, ofreciendo espacios para actividades culturales, deportivas, ambientales y tecnológicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México