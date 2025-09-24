Sufrió infarto cerebral: Conductora de 'Hoy' aparece y dice que prefiere morir que vivir así

Ciudad de México.- La reconocida presentadora del programa Hoy y actriz mexicana, Anel Noreña, ofreció un testimonio directo sobre el mal episodio de salud que vivió cuando se trasladaba a Cuernavaca, en el que sufrió un derrame cerebral. Pero, al detectarle otra enfermedad, la también exmodelo reveló que prefiere morirse, que tener que vivir con ese diagnóstico, pues deberá de renunciar a muchas cosas que ama.

En sus propias palabras, la heredera de José José describió cómo empezó a perder facultades motrices mientras se trasladaba al hospital, mostrándose aterrada de no poder comunicarse o moverse: "Empecé a hablar mal, empecé a estar verdaderamente que no... Yo le estaba hablando fuerte a mi amiga y mi amiga no me oía. Y yo estaba gritando. Entonces empecé a perder el habla, el brazo. Quien sabe que tanto hice por la ventana del coche mientras llegábamos allá".

Y al llegar ahí, pues me preguntaron: '¿De dónde vienes?, ¿cómo te llamas tú?, dirección', y todo lo decía bien. Pero me durmieron y me metieron a un ultrasonido", agregó.

La madre de Marysol Sosa y José Joel, los hijos mayores del 'Príncipe de la canción', agregó que, tras los estudios médicos realizados, le detectaron una enfermedad: "Que si era diabética. Digo: 'Doctor, ¿véalo usted bien?' y dijo 'Eres diabética, mi hijita'. Todas las personas mayores, nos tenemos que cuidar el azúcar y la presión. El azúcar y la presión es importantísima. Que no coma pan, que no tome refresco, que no coma azúcar. Bueno, pues mejor me muero".

Sobre su actitud frente a la posibilidad de perder la vida, Anel fue clara y serena en su respuesta: "No, me daría mucho gusto. Mucho gusto, te vas al cielo. Claro, mi amor (me voy a reencontrar con José José), y con todos mis seres queridos. No, no, no, la muerte, hoy en día es un premio". En relación con la situación familiar y la posibilidad de fungir como mediadora entre sus hijos, la actriz señaló que hasta el momento no ha existido la oportunidad para conciliar: "Porque no, no hemos... Porque no, porque no se ha dado".

Además, Anel y José Joel participaron en la inauguración de una exposición con la colección privada del intérprete de Almohada en la Casa de Cultura de Azcapotzalco, destinada a los aficionados del cantante. Sobre la muestra dijo: "Esta es una colección privada de José José hecha de puro corazón, pero tiene cosas grandísimas para ustedes que son los fans y que se van a retratar en el patio, en el triste y van a tener así, cerquita, los trajes que realmente usó José José en su vida de camino".

Es así como Anel Noreña ofreció un relato personal del episodio médico que vivió, señaló la nueva condición que enfrenta en materia de salud y reiteró su compromiso con la memoria artística del padre de sus descendientes a través de la exhibición.

