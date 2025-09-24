Televisa lo vetaría por "violento": Actor de novelas es demandado por 3 millones de pesos

Ciudad de México.- El reconocido y muy polémico actor de novelas, Roberto Romano, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, debido a que tras años de supuestamente haber sido vetado de Televisa, bajo las acusaciones de ser un hombre "violento" con el personal, ahora, por el mismo motivo de su explosivo carácter, estaría enfrentando demanda por parte de un primo, que le exigiría tres millones de pesos a modo de compensación, bajo acusaciones de daño moral.

Romano a lo largo de su carrera se ha visto envuelto en innumerables problemas por su agresividad. Entre los más destacados fue en el año del 2010, cuando en la entonces popular disco bar La Galería, en Guanajuato, fue acusado de protagonizar un escándalo que terminó en destrozos en los baños del lugar. Después, en el mismo año, su propia madre, Ana Rosa Corona, pidió auxilio a las elementos policiales acusándolo de insultarla e intimidarla en su casa, por lo que las autoridades enviaron oficiales y el acto fue llevado a la comisaría de Toluca.

Una década después, a mediados del 2020, fue despedido de la novela, Imperio de Mentiras, después de que se filtraron aparentes mensajes donde insultaba, amenazaba y usaba lenguaje racista en contra de una mujer. De la misma manera, Alicia Machado, poco después de haber tenido un romance con el actor, lo acusó de "vividor" y aprovecharse de ella, a lo que este no hizo comentarios, pero en México no se recuperó y no ha regresado a los melodramas y proyectos.

Ahora, a cinco años del escándalo de racismo y agresión, en TV Notas acaban de revelar que un primo del exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, lo ha demandados por daño moral, ya que supuestamente lo ha insultado y amenazado en varias ocasiones por mensajes, por lo que aparentemente estaría pidiendo indemnización de tres millones de pesos por esta situación. Al parecer una fuente allegada al caso dio dicha información y reveló que la familia y Romano han tenido diferencias.

Ante esta situación, se ha dicho que por ahora el juicio no ha podido comenzar dado a que el actor se "mantiene ilocalizable", y al parecer las autoridades del caso estarían pensando en lanzar un citación y emplazarlo, que es una medida para demandados que se esconden de la justicia. Según TV Notas, Romano se encuentra en Miami y Nueva York buscando oportunidades laborales.

Fuente: Tribuna del Yaqui