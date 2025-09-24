Última Gala de Nominación en 'La Casa de los Famosos México': Nominados miércoles 24 de septiembre

Ciudad de México.- La noche de este miércoles 24 de septiembre se realizó la última Gala de Nominación en La Casa de los Famosos México tercera temporada y ahora ya se sabe quiénes son los habitantes que se encuentran en riesgo de quedar fuera del proyecto antes de la semana final. Quédate a leer TRIBUNA para que te enteres de todos los detalles sobre cómo ocurrieron las votaciones en el exitoso reality de Televisa.

Como se sabe, actualmente ya hay una persona que tiene un pie en la gran final y se trata de Mar Contreras. El pasado lunes, la actriz mexicana ganó, mediante una dinámica de suerte, el pase dorado que la colocó como primera finalista de la tercera temporada. Es por ello que esta noche ella no puede recibir ningún voto en contra, pero sí podrá dar puntos a tres de sus compañeros.

Así se repartieron los puntos en la última nominación

Abelito : Tres puntos a Shiky, dos Dalílah Polanco y uno a Aarón Mercury

: Tres puntos a Shiky, dos Dalílah Polanco y uno a Aarón Mercury Mar Contreras : Tres puntos a Shiky, dos a Dalílah Polanco y uno a Alexis Ayala

: Tres puntos a Shiky, dos a Dalílah Polanco y uno a Alexis Ayala Dalílah Polanco : Tres puntos a Alexis Ayala, dos a Aldo de Nigris y uno a Abelito

: Tres puntos a Alexis Ayala, dos a Aldo de Nigris y uno a Abelito Aarón Mercury : Tres puntos a Dalílah Polanco, dos a Shiky y uno a Abelito

: Tres puntos a Dalílah Polanco, dos a Shiky y uno a Abelito Aldo de Nigris : Tres puntos a Shiky, dos a Dalílah Polanco y uno a Alexis Ayala

: Tres puntos a Shiky, dos a Dalílah Polanco y uno a Alexis Ayala Alexis Ayala : Tres puntos a Dalílah Polanco, dos puntos a Shiky y uno a Aldo de Nigris

: Tres puntos a Dalílah Polanco, dos puntos a Shiky y uno a Aldo de Nigris Shiky: Tres puntos a Aarón Mercury, dos a Abelito y uno a Aldo de Nigris

¿Quiénes están nominados en La Casa de los Famosos México?

Tras culminar el proceso de nominación, que es el último de esta temporada, 'La Gali' se volvió a conectar con los habitantes para revelar quiénes se encuentran nominados. En esta ocasión, todos los famosos se encuentran nominados, por lo que Mar continúa siendo la única finalista. Si quieres salvar a tu favorito, las votaciones ya se encuentran abiertas para que puedas votar a favor para que se quede en el reality.

Será el próximo domingo 5 de octubre cuando se apaguen las luces de la casa más famosa de México, después de que se conozca al tercer o tercera ganadora del proyecto producido por Televisa y EndemolShine.

Todos nominados!!! Y que cada quien se rasqué con sus propias uñas y NIMODOOOOOOO

Les toca soportar #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMx3

