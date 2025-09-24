¿Va a prisión? Marcela Reyes hace dura confesión tras ser acusada del asesinato de B-King

Ciudad de México.- La reconocida DJ, Marcela Reyes, acaba de emplear sus redes sociales para responder contundente, ante todos los señalamientos en los que es acusada del asesinato de su expareja, el cantante de origen colombiano, B-King, que desapareció y apareció muerto en la Ciudad de México. La joven artista, de la misma manera, ha hecho una dura confesión sobre este caso, ¿acaso va a prisión?

El pasado 17 de septiembre, cuando los artistas de origen colombiano, Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, nombre real de Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos, asegurando que fueron vistos por última vez en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Por desgracia, el pasado 22 de septiembre del año en curso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, confirmó que ambos artistas colombianos fueron encontrados sin vida y en pésimas condiciones, por lo que se afirma fue un asesinato.

Aunque no se tiene un responsable por parte de las autoridades, en redes se señala a Marcela, pues B-King antes de desaparecer, dijo que estaba siendo víctima de acoso y de amenazas por parte de Marcela y de su círculo cercano, por lo que en su cuenta de TikTok alzó la voz y la hizo responsable de todo lo que le pasara a él o a su familia: "Temo por mi vida, por eso tengo que hablar por este medio, por la vida de los míos, por la de los que me rodean. Así que cualquier cosa que me pase a mi o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de Marcela Reyes".

Ante estas acusaciones, la DJ autodenominada 'La Reina de la Guaracha', ha salido a defenderse, asegurando que ha recibido amenazas, tanto en contra de su persona, como en la de su hijo menor de edad, por lo que aseguró que procederá legalmente contra aquellos que le envían mensajes amenazadores y además, aquellos que la estén difamando. La artista, afirma contundentemente que ella no tiene nada que ver ni con la desaparición o muerte de ambos cantantes.

B-King responsabiliza a Marcela en caso de pasarle algo. TikTok @chismedefamoss

Tras esto, mediante su cuenta de Instagram, la joven se dijo "devastada" a tal manera de no "encontrar palabras" para describir como es que le duele la muerte de quién fue su pareja, ya que fue alguien de suma importancia en su vida y en la de su hijo, por más de siete años, asegurando que sería incapaz de hacer algo como ello, y que al final de todo esto, ella solo se quedaría con los hermosos recuerdos que hicieron en su tiempo juntos.

En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios. Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón", externó conmovida.

Finalmente, mandó un mensaje a la familia del cantante colombiano, deseando que muy pronto puedan encontrar el consuelo y el dolor sea más tolerable, asegurando que entendía lo doloroso de este momento, y espera que muy pronto todos "puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro". Hasta el momento, la familia no se ha pronunciado al respecto. Marcela niega ser culpable de muerte de B-King. Instagram @marcelareyes

Fuente: Tribuna del Yaqui