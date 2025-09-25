Alicia Villarreal es acusada de plagiar su más famoso éxito, 'Te quedó grande la yegua'

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rancheras, Alicia Villarreal, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, pues un cantautor mexicano, además del tema con su ya exesposo, Cruz Martínez, aseguró que ha cometido fraude, y la acusó de plagiarle su éxito más famoso a lo largo de toda su carreta, Te Quedó Grande La Yegua, que muchos afirmaron que se la escribió y cantó al padre de su hija mayor, Arturo Carmona.

Fue mediante una entrevista a Radio Fórmula, el compositor Javier Rodríguez Elizondo, aseguró que el tema que lanzó en los 2000's y la llevó a una mayor fama, fue escrito por él, pero ella se lo apropió y no le dio crédito por este, asegurando que: "Yo no se la robé a nadie, esa fue creación mía". Ante esto, afirmó que si no habló por más de 20 años de esta situación, fue porque tenía miedo a las posibles represalias en la industria musical.

De la misma manera, el autor reveló que en estas dos décadas, cada que escucha la canción e la radio, en la televisión o en cualquier parte, lo invade una profunda tristeza y un gran dolor, porque se pregunta qué fue lo que hizo mal para merecer esta situación que considera que es una completa injusticia, y él debería de tener ese crédito: "Cada vez que yo escuchaba esa canción en la radio, en la televisión, en cualquier medio, me traía esa mala experiencia. Volvía a revivir y siempre estaba la pregunta: ¿por qué me pasó esto?".

Rodríguez afirmó que cuando comenzó esta situación, se animó a hablarle a la exvocalista del Grupo Límite y tratar de llegar a un acuerdo sobre el tema de los créditos, las regalías y demás, pero que nunca llegaron a algo en realidad y al final, cuando quiso aclarar el tema, fue ignorado: "Cuando comencé a escuchar la canción en distintos medios, busqué a Villarreal, incluso ella quiso tener contacto conmigo, pero nunca logramos concretar nada".

Según la versión de Rodríguez Elizondo, la letra de “Te quedó grande la yegua” llegó a Alicia Villarreal en los años noventa a través de una de sus maestras de inglés en una escuela de Texas, donde la cantante también asistió. “Traté de comunicarme a la estación de radio de Raúl Méndez, pero ya cuando se daban cuenta que era yo me bloqueaban”, detalló el compositor en otra entrevista a Jorge Carbajal.

Fuente: Tribuna del Yaqui