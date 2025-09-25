Amenazan a Bad Bunny, Rihanna presenta a su primera hija y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si deseas mantenerte al tanto de lo que ocurre con tus artistas y programas favoritos, pero sin perder mucho tiempo, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo podrás encontrar la mejor información acerca del mundo del entretenimiento para que no te pierdas las noticias que están marcando el momento. En la edición de este jueves 25 de septiembre, conoce los detalles de la supuesta amenaza de muerte al cantante Bad Bunny.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Tom Cruise le prohíbe a Ana de Armas ver a Ben Affleck

Una persona cercana al actor Tom Cruise reveló a un medio que le ha prohibido a su novia, la actriz Ana de Armas, volver a ver a su ex Ben Affleck, porque supuestamente este está intentando reconquistar a la protagonista de Ballerina.

Rihanna presenta a su primera hija

La famosa cantante Rihanna se convirtió en madre por tercera vez junto a su pareja A$AP Rocky el pasado 13 de septiembre de este año y en horas recientes presentaron a la niña, publicando tiernas imágenes. Los artistas llamaron a la pequeña Rocki Irish Mayers.

Bad Bunny recibe amenaza de muerte

Según un periodista puertorriqueño, el cantante Bad Bunny habría sido objeto de una presunta amenaza de muerte durante los shows de su residencia en su natal Puerto Rico. El mensaje intimidatorio se habría realizado en línea y habría provocado la movilización de agentes del FBI. Hasta el momento, el puertorriqueño no ha reaccionado a la noticia que ya está en todos los medios.

Fuente: Tribuna del Yaqui