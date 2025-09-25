Ana Bárbara reacciona a pelea de Antero Ugalde con José Emilio Fernández Levy; esto dijo

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rancheras, Ana Bárbara, acaba de brindar una entrevista en la que por primera vez dio declaraciones sobre este tema, reaccionando a la pelea que se desató entre su padre, don Antero Ugalde, con su hijo adoptivo, el futuro actor y presentador, José Emilio Fernández Levy, después de que lo acusara de ser "malagradecido" por querer vender información de la estrella y su prometido, Ángel Muñoz.

Hace un par de días, Antero en entrevista para Venga la Alegría, afirmó que José Emilio no debería de hablar mal de Ana Bárbara, porque ella lo educó y se dedicó a él y a sus hermanas cuando eran muy pequeños como si fuera su verdad madre, por lo que asegura que el haberlo hecho lo hace un "malagradecido" y "malparido" que no merece nada: "Mal porque después de que le diera la mano, ella cómo quiera que sea, debería de medirse, ¿no?, lo que hay que ver en este mundo oiga. Pésimo, malagradecido, muchachito malnacido pues, muchachito malnacido y malagradecido, ella los agarró de chiquitos".

Ante esto, el nieto de la difunta Talina Fernández, declaró que él no pensaba decir nada a Antero al respecto, pues en realidad su problema no es con la familia Ugalde, sino con el prometido de la intérprete de Fruta Prohibida, y solo guarda mucho cariño y respeto por él: "Ya no tengo nada que decir. Yo al señor Antero no lo conozco, le tengo muchísimo respeto, pero creo que he hablado una o dos veces con él. El respeto lo tengo y el cariño lo tengo porque pues es abuelo de mis hermanos, ¿no? Pero no, no tengo nada que decir".

Ahora, para el matutino de TV Azteca, dejó en claro que ella está tratando de sobrellevar el tema, demostrando que está realmente devastada por esta situación, y solo puede decir que necesita mentalizarse para dar declaraciones y por ahora, no estaba lista para hablarlo abiertamente: "No quiero hablar de esto, porque necesito estar preparada para hablar de todo eso, pero te quiero mucho y gracias, gracias. Sí, sí (tiempo al tiempo), y gracias por venir y el apoyo".

Pasando a temas más felices, al ser cuestionada sobre el hecho de que se viralizó el momento en el que participó en un concurso de belleza hace 30 años, destacó que le daba mucha alegría, porque ella era una buena persona, que siempre hacía el bien y que cree que merece cosas bellas: "¡Ay no! ¿De verdad?, no lo he visto, pero me encanta, siempre que haya cosas bonitas, tu sabes que soy una mujer que trata de caminar a la luz y cuando pasa eso como lo de Bandido, son como regalos que me da la vida, porque yo me he enfocado en eso, alimentar el lobo bueno".

Finalmente, al recordarle que cantó para el Papa Juan Pablo II en su visita a México, casi llora al recordar que para ella fue un momento sumamente hermoso y que considera que esas son las cosas que el mundo necesita recordar, no pensar en lo malo o negativo: "Hay mucha oscuridad en el mundo y estamos en momentos en que hay que irnos para allá, lo bonito, las letras bonitas, las canciones que son como Bandido, divertidas, las cosas bonitas como lo de Juan Pablo II, tu sabes que fue hermoso cantarle al Papa Juan Pablo II".

