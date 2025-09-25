Aplicó otro Silvia Pinal: Filtran VIDEO de Adela Micha al quejarse de sus patrocinadores

Ciudad de México.- La reconocida periodista mexicana, Adela Micha, de nueva cuenta está en el centro del escándalo, debido a que aplicó otro Silvia Pinal, puesto a que mientras que estaba preparándose para realizar un anuncio, creyendo que nadie la grababa, se quejó de los patrocinadores y el pago bajo que considera que le pagan por ello, sin embargo, alguien de su producción filtró el video, y ahora le llueve hate.

En el año de 2021, se informó que desgraciadamente la actriz de Televisa, que en ese momento tenía 92 años de edad, tristemente había contraído Covid-19, que como se sabía, en adultos mayores era casi nula la probabilidad de sobrevivir y menos si eran hospitalizados, por lo que la periodista, tras dar la lamentable noticia, al pensar que ya estaba fuera del aire, soltó: "No tarda en morirse".

Ahora una vez más, en la emisión de La Saga volvió a confiarse de que presuntamente no estaría siendo grabada, dado a que mientras la estaban maquillando y se preparaba para hacer la sección de los anuncios, se escucha como le pregunta a la persona que la esta preparando un "¿Cuánto me pagan de esto?", para luego responderse a sí misma con la frase "de seguro una madre", haciendo referencia a que no sería suficiente.

3 años preparando el video de Adela Micha con Silvia Pinal. Debe estar bien chingón. @Adela_Micha pic.twitter.com/DHznbstpiL — ????? ?????? (@Checolon) November 29, 2024

En la mencionada grabación, que ya se está viralizando a través de la red social de X, antes conocido como Twitter, se puede ver como Adela se está preparando para hacer las menciones en sus plataformas digitales, por lo que considera que nadie la está grabando y lo dicho no saldría de ese lugar, sin embargo, la evidente molestia de no recibir el dinero que ella considera suficiente, fue exhibida por uno de los presentes.

Como era de esperarse, dicho video ya se está viralizando en redes sociales y los internautas han comenzado a funarla de nueva cuenta, pues comenzaron a lanzar comentarios como que la empresa que le estaba pagando la mención, Neurobión, deberían de "quitarle esa 'madre' de patrocinio" y que supuestamente les estaban ninguneando su producto, mientras que otros se burlaron señalando que algo es algo.

Adela Micha (@Adela_Micha) se queja de sus anunciantes



"¿Cuánto me están pagando por esto? Seguro una madre" pic.twitter.com/37fUxZMLvC — Cultura Pop (@RCulturaPop) September 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui