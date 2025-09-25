Conductora de Televisa rechaza entrevistar a Ángela Aguilar tras drama con Christian Nodal

Ciudad de México.- Pese a que en el pasado han tenido varios encuentros laborales, ahora, la conductora de Televisa y cantante mexicana, Angélica Vale, acaba de hacer una inesperada revelación, pues señaló que actualmente rechaza el hacerle una entrevista a la polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, debido a todo el drama de su vida amorosa, tras haberse casado con el sonorense, Christian Nodal.

Hace un par de años, antes de todo el hate en contra de Pepe Aguilar y todos sus descendientes, la única hija de la reconocida actriz y cantante, Angélica María, entrevistó a Ángela, y en sus declaraciones criticó la música de raeggetón actual, asegurando que se sentía mal al escucharla, porque la considera "horrible", a lo que Vale le festejó esto. De la misma manera, hablaron sobre las relaciones y demás, que hoy en día reviven para funar a ambas.

Ante esto, después de meses de guardar silencio, Angélica ha decidido hablar al respecto en entrevista con el periodista Carlo Uriel, y en un corto video que compartió en sus redes sociales, como TikTok, se escucha a la presentadora y actriz, decir que no entrevistaría en estos momentos a Ángela, pues considera que lejos de ayudarla, solo le iría peor: "A cada rato me siguen funando que si Ángela, pero a ver ni es mi hija, ni es mi sobrina, o sea a ver, creo que no me sentaría con Ángela el día de hoy porque creo que lo mejor que puede hacer es ya no hablar, ya no decir cosas por favor".

La presentadora de Juego de Voces, declaró que a ella le duele ver todo el odio, los comentarios negativos, en especial porque viene de una dinastía muy importante en la historia de México, y a ella que sí los apoya le duele, destacando que no tiene la culpa de lo que pasó, pero empatiza con ella: "Me duele mucho que la familia Aguilar esté metida en tanto hate, porque es una familia que viene desde Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y que les echen tanto hate duele".

Finalmente, Angélica asegura que ella en ese momento de la entrevista, no se imaginó que se enamoraría de Nodal y menos que sería acusada de traicionar a Cazzu, destacando que solo se enamoraron y eso no los hacía malos, pero que no se han sabido ayudar ni defender: "La verdad es que no sabíamos de todo esto que iba a pasar, íjole se enamoraron qué hacemos, ¿no?. Lo que pasa es que no se ayudan, no se han ayudado con tantos 'dimes y diretes'. Esas entrevistas las hice cuando Ángela tenía 15 años, o sea estaba empezando".

EN EXCLUSIVA

“Lo mejor que puede hacer es ya no hablar": Angélica Vale confiesa que ya no quiere entrevistar a Ángela Aguilar pic.twitter.com/ee8NUs6czv — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui

