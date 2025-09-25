Facundo revela tremenda confesión tras su paso por 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- Facundo se sinceró sobre su experiencia en 'La Casa de los Famosos México', donde su participación generó opiniones divididas y reflexión sobre su paso por el reality. Fiel a su estilo contundente, abordó los contrastes entre lo mediático y lo social de su discurso.

El conductor y comediante fue el sexto eliminado del programa, en la gala realizada el domingo 7 de septiembre de 2025, luego de 43 días de convivencia. En la noche de su salida, participó junto a Aarón Mercury en el carrusel de eliminación, donde fue anunciado ante el público que sería quien tendría que abandonar el concurso.

Facundo fue el sexto eliminado

Créditos: Internet

En declaraciones sobre lo que vivió dentro del encierro, Facundo dejó claro que no busca descalificar el formato ni a su audiencia, pero sí cuestionó la intensidad con la que se juzga a los participantes: "Yo no estoy hablando mal del proyecto ni de la gente que ve el proyecto. O sea, lo que estoy pensando es que, así como tenemos la fuerza para odiar gente dentro de un reality, deberíamos tener esa misma fuerza para juzgar a los políticos que nos roban y a las leyes que nos imponen".

En este sentido, el artista de 47 años recalcó: "A cosas que realmente sí van a importar en tu vida. No sí sale un güey u otro de la casa, ¿no? Y la verdad es que creo que es mi culpa por no haber estudiado el proyecto al que iba a entrar porque yo pensé que era un Big Brother y no, nada que ver".

Sorprendió también al admitir que consideraría incursionar en la política: "Sí, me gustaría la neta porque me encantaría demostrar que sin robar se pueden hacer las cosas, pero en una de esas me decepciono y termino peor. Entonces, todo el mundo decimos que los políticos son unas ratas, pero la gente que no es rata no quiere dejar sus puestos de sus empresas para dedicarse a cambiar el país, lo cual estaría increíble, pero también es culpa de nosotros".

Cuando le preguntaron sobre qué cargo le llamaría la atención, no dudó: "Presidente, güey. Si hubiera salido bien de la casa, me postularía". Facundo también se refirió a las críticas que Alexis Ayala hizo hacia Guana, señalando que no tenía una carrera consolidada. Sobre ello dijo: "Está raro porque yo creo que estaba borracho, porque Alexis no creo que piense así. Es muy inteligente y como que ahí se le salió lo que no era, pero yo creo que sí es inteligente. O creo que se le salió lo mala copa, pero después se ha de haber arrepentido la neta, porque sí es hombre de teatro también. No porque seas ensamble eres menos que el actor principal. Y yo creo que alguien de teatro es el que más lo debería de saber, que el teatro se hace desde el tramoya hasta el productor. O sea, todos están dentro de la magia de ese proyecto, ¿no?".

Finalmente, al mencionarle el respaldo que Poncho De Nigris y sus seres queridos le han dado a Aldo De Nigris, Facundo opinó sin filtro: "Está muy bien, ¿no? Como que esa familia vive de eso, entonces está bien que se aferren a la fama, porque talento no veo mucho. Que se aferren como puedan, porque es lo único que les da de qué hablar, ¿no? Pues como que veo que es para lo único que les da".

Facundo es la gran decepción de esta temporada porque cada que puede lo deja como pndjo un actor en decadencia de 60 años. Le tiene tanto miedo a la funa que salió a ser “buenito” y a enojarse porque le dicen que rapea mal. uD83EuDD74#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/bNDkkruVcf — Q U E E N (@dimeperra) September 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México