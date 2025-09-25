Ganando como siempre: Belinda posa junto a David Beckham en el desfile de moda en Milán

Milán, Italia.- Una vez más, la reconocida cantante y actriz, Belinda, se encuentra siendo tendencia en redes sociales, junto a su icónica frase "Ganando como siempre", debido a que no solo fue invitada especial al desfile de moda en Milán, sino que también posó junto a David Beckham, uno de los futbolistas europeos y modelos más reconocidos y amados en la historia. Con esto, millones han reconocido que la exactriz de Televisa está en su mejor momento.

El pasado martes 23 de septiembre, la Milán Fashion Week dio comienzo, y la joven cantante se presentó el pasado miércoles 24 de septiembre al ser una de las invitadas especiales al mencionado desfile por parte de la prestigiosa marca Hugo BOSS, de la que es colaborador Beckham hace décadas, ocupando un privilegiado asiento en el front row, donde la marca presentó su colección denominada 'Out of Office', para la temporada Primavera - Verano 2026.

Belinda a través de su cuenta de Instagram compartió un post y una historia mostrando su tiempo al lado del esposo de Victoria Beckham, mientras que ambos sonríen y hablan por varios minutos. Junto a estas imágenes, la intérprete de Luz Sin Gravedad, escribió un mensaje para una misteriosa persona, a la que le presumió el haber posado con el exfutbolista: "¡Conocí a nuestro papi! ¿No me tienes envidia? Jajajajajaja aunque no tengas en Instagram te enterarás, porque alguien te mandará esta foto".

Ahora, este jueves 25 de setiembre, mientras que se viraliza este encuentro en X, antes conocido como Twitter, en la revista Quien compartieron la entrevista que le hicieron a la actriz de Bienvenidos al Edén, en el que afirma que conocer al deportista fue una de experiencia increíble, ya que, además de que cree que el desfile fue espectacular, admira a Beckham: "Mi papá y yo somos fans del Real Madrid de toda la vida, y pues obviamente conocer un ídolo como él fue una gran experiencia, sobre todo porque me gusta mucho, mucho el fútbol, y soy obviamente del equipo del Real Madrid, entonces sí fue un momento muy importante".

Después de esto, la actriz de Mentiras, La Serie, declaró que valora mucho esta experiencia internacional y lo que más lo que le ha gustado de esta, es lo mucho que aprendió y que se lleva del importante evento, como el poder formar parte de la familia BOSS y conocer de diferentes culturas: "Pues yo creo que el formar parte de la familia de Boss este año y haber sido invitada especial y poder convivir con gente tan increíble, de la moda, de países distintos, de diferentes culturas, pues eso es lo más enriquecedor".

Con respecto a su encuentro con el padre de Brooklyn Beckham, Belinda afirma que sí pudieron hablar y que pudo hablar de lo mucho que su padre lo admira, y como es que creció viéndolo jugar en el Real Madrid: "Y sí, justo le dije que yo le iba al Real Madrid y que él había hecho un gran trabajo cuando estuvo en el Real, y que mi papá es súper admirador de su trabajo. Entonces sí, claro, por supuesto que tuvimos un momento para convivir y pues obviamente siempre admirando y respetando la carrera de un gran futbolista como él. Entonces sí, muy contenta".

GANANDO COMO SIEMPRE. uD83DuDC81uD83CuDFFB???? ¡#Belinda triunfó en un desfile de moda en Milán! uD83EuDD29uD83DuDC83uD83CuDFFB?? #SaleElSol pic.twitter.com/g0m1rYyOmk — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui