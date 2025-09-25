Horóscopos de Nana Calistar para HOY viernes 26 de septiembre: ¿Qué le espera a tu signo?

Ciudad de México.- Ya es fin de semana y si quieres saber que le espera a tu signo no dejes de leer las predicciones de la poderosa vidente Nana Calistar que revelan lo que el destino tiene preparado para ti en el amor, el dinero y el trabajo. En TRIBUNA te compartimos los horóscopos de hoy viernes 26 de septiembre para que descubras antes que nadie las señales que marcarán tu camino para este fin de semana; así que toma nota.

Aries

Te estás haciendo el dramático con un amor que no lo vale. Hoy te toca bajarle dos rayitas: si le entras, que sea con gana, no de ocasional. En lo laboral, alguien querrá que le pases ese pendiente que dejaste; hazlo, pero que no sea gratis. Cuida el coraje interno, que no te queme por dentro.

Tauro

Andas mirando hacia atrás como si el pasado fuera tu refugio, pero el presente te necesita despierto. En el tema de lana, no te fíes de quienes te prometen mucho y entregan poco. Tu cuerpo urgido de cariño: aliméntalo de sueño, risas y abrazos.

Géminis

Estás hablando de mil planes, pero sin mover ni un dedo. Que hoy sirva para actuar, no solo fantasear. En el amor, alguien manda señales sutiles, capta bien si te convienen o son puro cuento. No permitas que el estrés trate de gobernarte.

Cáncer

Quítate esas cargas emocionales que traes escondidas. Hay gente que te anda cuchareando el pensamiento, no les des el gusto. En lo económico, aparece un gasto sorpresa: úsalo como lección, no como excusa para quejarte. Tu salud pide mimo, no empujones.

Leo

Vas a irradiar buena vibra, y alguien lo va a notar (sí, alguien lo nota). No te achiques: ponte chingón. En el trabajo, tienes chance de mostrar lo que sabes, pero no lo des todo gratis. Toma descanso, porque si quemas tu motor, no arrancas mañana.

Virgo

Hoy tienes radar para las falsedades, ojo con quienes se muestran de azúcar, pero por dentro tienen hiel. En el dinero, no inviertas donde no ves garantía. En el amor, deja de mendigar atención; exígete respeto y autenticidad. Tu cuerpo te va a pedir paz: escúchalo.

Libra

Te va a llegar alguien interesante en esas vueltas sociales que haces. No cierres puertas que no has visto. En lo profesional, hay oportunidades nuevas: analízalas antes de meter el pie. Que tus emociones no te hagan perder tu norte.

Escorpio

Los celos quieren colarse, pero hoy no se la portes. Recuerda quién eres y no te dejes manipular. En el trabajo, limpia cables sueltos: lo que dejaste abandonado te puede pesar. La energía baja no es invitada; aléjala con música, meditación o lo que te avive.

Sagitario

Tienes al universo en pausa pidiéndote decisión: actúa, que la flojera no te engañe. En el amor, detalles cazan más que promesas vacías. En lo económico, revisa contratos y compromisos antes de firmar. Tu mente necesita vacaciones aunque sea de minutos.

Capricornio

Andas con la cabeza en tus deberes y te olvidaste del romance; no lo dejes morir así. En el trabajo, posibles tropiezos si no organizas lo que dejaste tirado. Tu alma merece cuidado: no te desgastes por lo que no suma.

Acuario

Tu forma de pensar seduce, pero también confunde; clarifica lo que dices para que te vean con cariño, no con "qué quiso decir". En lo laboral, tus ideas van a tener eco, pero necesitas pulirlas. Evita el desgaste emocional: haz algo que te reconecte contigo.

Piscis

Sigues idealizando relaciones que ni existen. Deja que lo real te encuentre. En lo profesional, lo que sembraste da señales de florecer, colócate en el camino. Tu sistema nervioso anda sensible: cuida lo que comes, lo que escuchas, lo que piensas.

