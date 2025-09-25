Imelda Tuñón dice temer a esposo de Maribel Guardia y hace fuertes acusaciones en su contra

Ciudad de México.- La disputa entre la joven actriz mexicana, Imelda Tuñón, y la querida cantante costarricense, Maribel Guardia, por la custodia del menor José Julián ha escalado durante 2025, en medio de señalamientos mutuos y decisiones legales que han atraído la atención mediática. Ahora, la histrionista cuestiona públicamente las versiones de Maribel y afirma sentir que se está usando la figura de la abuela para generar confusión sobre la verdad, lanzando fuertes acusaciones en su contra.

A finales de enero de este año, la costarricense presentó una denuncia por violencia familiar contra la viuda de Julián Figueroa, acusándola de descuidar al pequeño y de consumir sustancias ilícitas. Como parte del proceso, las autoridades decidieron que el niño permaneciera con la famosa por un lapso temporal mientras se integraban las investigaciones. Semanas después, un juez de amparo concedió una suspensión de oficio contra la Fiscalía y el DIF de la Ciudad de México para frenar ciertas acciones relacionadas con la custodia. En ese momento, ella afirmó que desde el 21 de enero de 2025 no había tenido contacto con su hijo.

Poco después, surgió una noticia que sembró polémica: se publicó que Imelda había recuperado la custodia del pequeño. Ahora, Tuñón lanzó críticas directas hacia la actriz de Televisa, por lo que considera contradicciones en sus declaraciones públicas: "Dice que ella no quiere al niño, nada más, es que no entiendo, dice que no quiere al niño, pero pide la custodia y me pide manutención para el niño, entonces está rarísimo, ¿no? Es como, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Los papeles que está metiendo a todos lados o lo que le dice a la gente?". Imelda continuó su cuestionamiento: "Sí, manutención, me pidió manutención y yo así de, ¿what? O sea, se lo quiere quedar para toda la vida y que yo lo mantenga de aquí a los 18, o sea, no sé".

En el plano emocional, la controversia ha trasgredido el ambiente familiar. Tuñón contó que José Julián ya es consciente de los comentarios negativos que se hacen sobre ella: "Se ha dado cuenta porque de repente han mencionado de que no, por la señora aquella que le llegan muchos comentarios todos los días horribles, ¿no? Y se pone a llorar y me dice: 'Mami, ¿te dicen cosas muy feas. ¿Qué te dicen? ¿Qué te pone la gente?' Y le digo: 'Nada, mi amor, nada'. O sea, nada que a mí me importe, la verdad es eso. Ya después se dará cuenta de todo lo que causó la abuelita, pero ahorita no".

A partir del minuto 22 con 38 segundos.

La joven también dejó claro que prefiere que el infante permanezca al margen del escándalo, y que cuando sea el momento adecuado le explicará lo ocurrido con franqueza: "Yo le diría que las personas cometen errores, que todo mundo enojado y visceral hace cualquier tontería y dice cualquier tontería y pues sí, que al final del día explotó una bomba, y somos personas mediáticas que en lugar de pelearnos en la casa decidieron hacerlo público. Entonces me metieron en un escándalo, y se hizo un escándalo, y pues así pasan las cosas a veces, por eso no quiero que él esté en el medio, la verdad es que no".

Con respecto al tema de Marco Chacón, Imelda declaró que ella le tiene mucho miedo, asegurando que cuando se enoja no piensa bien y actúa más por instinto, señalando que por eso es que casi le arruina la vida, afirmando que le mintió a Maribel, y ahora, no puede perdonarla porque usó a su hijo: "Sí me da miedo que me pueda hacer algo, en algún momento sí me dio miedo porque es una persona muy visceral, y ve, casi destruye mi vida, y ya cuando me enteré de la razón real, que Maribel creyó que traté de asesinar a Marco, y por eso atacó y utilizó a mi hijo, le perdonaría que solo a mi, pero como usó a mi hijo, no".

Finalmente, dijo que ella no le desea a nadie que se meta con Chacón, pues afirma que está enfermo y es capaz de cualquier cosa, recalcando que puso la orden de restricción en su contra porque le inventó cosas horribles: "Está muy enfermo y muy amargado, es un hombrecillo con mucho coraje y yo no quiero tener problemas con él y Dios bendiga al que se mete con él. Al que restringí fue a Marco porque anduvo divulgando información aquí y allá, cosas que no eran ciertas y unas cosas que creí eran IA".

A partir del minuto ocho con 49 segundos.

Fuente: Tribuna del Yaqui