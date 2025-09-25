Liberan a 'El Chucky': Transmiten en vivo momento en que el conductor sale de la prisión

Ciudad de México.- El famosos presentador mexicano, conocido mayormente como 'El Chucky', recientemente ha dado de que hablar, debido a que tras su inesperado arresto, ahora, a través de su programa en TV han transmitido en vivo su liberación, compartiendo con sus miles de espectadores el momento en el que sale de prisión con sus pertenencias y después llega a los foros de Multimedios.

El pasado martes 23 de septiembre, durante la noche, se informó que el conductor regiomontano, Edson Cisneros Rojas, que es conocido en el mundo del entretenimiento como 'El Chucky', fue detenido en la ciudad de Monterrey. Fue mediante las redes sociales de su programa, Mitad y Mitad, que revelaron que no se presentaría a la emisión a causa de que las autoridades del estado de Nuevo León lo detuvieron.

Según el comunicado oficial que lanzaron al respecto, aseguraron que la detención de su compañero de trabajo, fue porqué está acusado debido a supuestas "faltas a la moral", pero, aseguraron que no tenían más información al respecto para compartir, pero informarían cualquier cambio: "Hemos tenido conocimiento de que Edson (Chucky), protagonista del reality show Mitad y Mitad, fue detenido recientemente por presuntas faltas a la moral. No contamos con información suficiente sobre la situación legal".

Mitad y Mitad anuncia arresto de El Chuky. Instagram @mitadymitadtv

Ahora, la noche del pasado miércoles 24 de septiembre, a través del programa Mitad y Mitad, compartieron el momento exacto en el que el presentador sale corriendo del reclusorio en el que pasó 24 horas, tomando sus pertenencias y después corriendo hacía las cámaras de la emisión, en la que afirmó que pese va saliendo de la prisión cumplirá con sus compromisos y se dirige al programa para participar en la gran final.

Un par de horas después, bañado y con ropa de gala, 'El Chucky' estaba en vivo del mencionado programa para conducir la gran final de este. En el momento en el que el presentador apareció en el escenario, varios de los presentes le aplaudieron y gritaron emocionados de verlo, felicitándolo por su liberación y su profesionalismo de haber salido hacía poco y aún así presentarse a cumplir el trabajo.

Mitad y Mitad anuncia liberación de El Chuky. Instagram @mitadymitadtv

