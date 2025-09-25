Luto en el regional: Exvocalista de Los Recoditos sufre repentina muerte y estremece con mensaje

Ciudad de México.- El gremio del regional mexicano de nueva cuenta se encuentra de luto debido a que un querido cantante confesó la muerte de su bebé, apenas pocos días antes de su nacimiento. Se trata de Samuel Sarmiento, quien es recordado por haber sido vocalista de Banda Los Recoditos y quien actualmente atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la pérdida de su hija.

En una reciente entrevista a las afueras de Televisa, el afamado intérprete no pudo ocultar su dolor y al borde de las lágrimas, declaró que su bebé falleció cuando su esposa se encontraba en el octavo mes de gestación: "Es un tema que aún no supero y creo que nunca lo voy a superar, apenas van a ser tres meses de la pérdida de mi princesa, mi esposa estaba embarazada, ya teníamos ocho meses de embarazo, ya un mes, a nada de nacer mi princesa", relató.

Samuel, quien en 2023 anunció su salida de Recoditos, compartió además la causa del fallecimiento de su hija: "Lamentablemente su corazoncito dejó de latir, fue algo que me rompió el corazón como no te imaginas, el perder un hijo no tengo palabras para describirlo, la verdad, es algo que nunca voy a superar".

El músico de banda explicó que, además de la tragedia, atravesó por otro golpe el mismo día que tuvo que darle el último adiós a la pequeña: "Se me quemó un autobús y ese mismo día sepulté a mi hija. Mi esposa estaba embarazada, tenía ocho meses de embarazo y la perdimos. Es muy difícil, no le deseo a nadie en la vida que enfrenten el proceso de enterrar a un hijo".

Sobre cómo ha logrado mantenerse en pie, Sarmiento expresó: "Con mucho amor, muchísima paciencia… es algo complicado, a nadie le deseo eso, es un dolor terrible que te inunda, te sientes ahogar y sientes ganas de morirte a veces del dolor". Con profunda fe, dedicó unas palabras a su pequeña:

Es un angelito que tengo arriba en el cielo que me está iluminando y guiando, sé que está en un buen lugar, quiero creer que está en un buen lugar. Se iba a llamar Alana. Estaría cumpliendo el 12 de octubre tres meses".

Samuel Sarmiento formó parte de Los Recoditos durante más de una década, y en septiembre de 2023 anunció su salida definitiva del grupo. Hoy, a dos años de ese capítulo, enfrenta una dura batalla personal que, según ha confesado, lo ha marcado de por vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui