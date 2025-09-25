Padre de Bobby Pulido sufre terrible accidente de auto; es hospitalizado con costillas rotas

Ciudad de México.- El famoso cantante mexicano, Bobby Pulido, una vez más está dando de que hablar, debido a que a través de sus redes sociales anunció que su padre, el también cantante, Roberto Pulido, por desgracia sufrió terrible accidente en su auto, por lo que tuvo que ser hospitalizado con cinco costillas rotas. Hasta el momento no han dado más declaraciones sobre lo que sucedió.
"Mi padre se cayó mientras se metía en su camioneta. Rompió 5 costillas. Está sufriendo mucho, pero estable, gracias a Dios".
"No podrá actuar conmigo este fin de semana en Fort Myers, Florida. Gracias por sus oraciones".
Después de haber dado la preocupante noticia, aún asegurando que estaba recuperándose tranquilamente, celebridades, como la actriz Ana Brenda Contreras, el cantante 'El Flaco' Elizalde y el presentador mexicano, Rey Grupero, enviaron mensajes de apoyo y deseándole lo mejor: "Que se mejore pronto! Fuerte abrazo para tu papá", "Lo mantendré en mis oraciones, lo siento mucho" y "¡Pronta recuperación a tu pa, carnalito!".
