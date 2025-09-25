¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Supervivencia? Última mujer que sería eliminada

Ciudad de México.- A pocos minutos de que comience el nuevo episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, se ha podido dar un vistazo de lo que podría pasar la noche de este jueves 25 de septiembre del 2025, pues según algunos spoilers filtrados este sería el supuesto equipo que ganaría hoy la Supervivencia, en la búsqueda de salvar a los hombres, junto a los spoilers de lo que se espera este episodio y quién será la última mujer eliminada.

La noche de este jueves 25 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, a que se ha comenzado a decir que los atletas están muy tensos ante la inminente salida de una última mujer de camiseta blanca, y el hecho de que ya se vienen los juegos por la Supervivencia masculina para saber quién de ellos no alcanzará a llegar a la nueva temporada de Exatlón México, a solo un paso de su inicio.

De la misma manera, el canal de YouTube de Proyecto TV, acaba de asegurar que aunque no se tiene en concreto, si irán tres atletas del mismo color, o si será un duelo mixto, declaró que en la primera Supervivencia masculina, una vez más, al igual que lo que va de la semana, serán los de camiseta blanca, bajo el ala de Marysol Cortés y Heliud Pulido, los que enviarían a varios de sus varones a zona de riesgo, mientras que los de camiseta negra, liderados por Andrés Fierro y Jazmín Hernández, ya están en la nueva emisión.

¿El Equipo Blanco sigue viendo frustradas a Karol y Paola? El cansancio es parte de este bajón emocional de las aspirantes.



ExatlónDraft, 7:30 PM por @AztecaUNO.

En cuanto al tema del eliminado, el canal de YouTube asegura que al igual que en lo que va de esta semana, no habrá un Duelo de Eliminación, porqué solo se enfocarían en realizar esta serie, para instalar a los 3 varones que irán a este, y será hasta el domingo 28 de septiembre cuando se juegue, pero al estar Paola Peña, Fernanda y Carol, de las blancas en duelo, se cree que sería Carol la que se despida, pues en spoilers, Paola está en la nueva temporada, y Fernanda ha salido casi invicta de cada duelo para permanecer.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, y solamente es una simple especulación basada en ciertos avances y estadísticas, pero todo podría ser completamente diferente, por lo que no se sabrá la verdad hasta la emisión de esta noche.

