¿Se acabó la fama? "Es por necesidad": Cantante de corridos crecido en Ciudad Obregón trabaja como repartidor

Estados Unidos.- Un famoso cantante de corridos que creció en Ciudad Obregón, aunque es originario de Los Ángeles, California, ha sorprendido y preocupado a sus fanáticos, pues fue visto trabajando como repartidor de Amazon Flex, un sistema de paquetería en el que se utiliza el vehículo propio para hacer entregas. Ante los videos que se han viralizado, el músico ha dicho que "es por necesidad" y respondió a las preguntas sobre si su fama se acabó y si dejará el mundo artístico.

Se trata de Régulo Caro, que en su propia cuenta de TikTok ha compartido videos de él repartiendo paquetes, siendo este un nuevo proyecto laboral que le ayudará a conseguir más ingresos. El artista señaló que esto no quiere decir que va a dejar su carrera musical de lado, y es un esfuerzo extra por planificar su futuro. "Tengo que aclarar que sigo trabajando en la música y que esto es algo extra. Sí estoy haciéndolo, no por gusto, obviamente, sino por necesidad, por dinero extra. Chamba es chamba, hay que atorarle", afirmó.

Comentó que es parte de un negocio de paquetería que quiere implementar y que él necesita conocer desde abajo cómo funciona para poder explicarle a las personas que contrate. "No me da vergüenza nada de eso, pero tenía que aclararlo, porque sí me afecta en mi trabajo de la música", afirmó al dejar en claro que las presentaciones que tienen pendientes para este fin de semana siguen en pie.

El artista también agradeció a sus fanáticos por la preocupación que mostraron por él en redes sociales. "Gracias por preocuparse, gracias por todos los mensajes bonitos que la gente me mandaba. Mensajes de que estamos trabajando, que también estamos chambeando, como todos ustedes".

@regulocarop No es truco de publicidad ni nada de eso, es de vdd. Y no me da verguenza, pero que bueno que me hice viral por algo REAL y se agradecen los mensajes de apoyo y si esto me da oportunidad de ponerme en el mapa pues claro que voy aprovechar que hablen de mi por algo bueno. ????????? ? El inter - Régulo Caro

Con sangre de Ciudad Obregón

Aunque nació en Estados Unidos, Régulo Caro creció en Ciudad Obregón y ahí fue donde mostró que sentía pasión por la música regional y sus variantes como los corridos y los corridos tumbados. En diversas ocasiones se le ha podido ver mostrando apoyo al equipo de beisbol de casa, Yaquis de Ciudad Obregón. Caro ha colaborado, gracias a su gran talento, con artistas internacionalmente famosos como Gerardo Ortiz, Banda MS y Alfredo Olivas.

Fuente: Tribuna del Yaqui