Tiene cáncer: Tras cirugía, exactriz aparece en 'VLA' y dice que alista todo para su muerte

Ciudad de México.- La reconocida exactriz de TV Azteca y cantante mexicana, Regina Murguía, después de haber sido sometida a cirugía, y haber sido diagnosticada con cáncer de colon, acaba de reaparecer ante las pantallas de Venga la Alegría, con una reveladora entrevista, en la que sorprendió al confesar que alista todo para su muerte, sabiendo que es algo inminente, ¿acaso fue desahuciada por esto?

Hace un par de meses, la integrante de JNS reveló que pasaría por el quirófano por unos quistes, que en ese momento aseguró no eran nada de cuidado, pero, tras la operación reveló que le encontraran varios pólipos cancerígenos en el colon, por lo que oficialmente era una artista más con cáncer. Ante esto, se ha mostrado muy discreta y no ha hecho muchas revelaciones sobre esta enfermedad, hasta hace un par de horas.

Este jueves 25 de septiembre, Regina en una entrevista para el matutino del Ajusco, quiso dejar en claro que ella está bien y estable, sanando favorablemente, pero que esto le ha hecho ver que la vida tiene un final, y por eso ya alista todo para cuando llegue su momento, y por eso es que ya dejó sus papeles en orden e hizo su testamento: "La verdad es que hay que hacer el testamento desde ahorita, no pensando que nos podemos ir pronto, pero dejarle los menos problemas posibles a la familia y tú, estar tranquilo con tu vida y planearlo no solo con una enfermedad, sino en general".

La actriz de Secretos del alma, destacó que sigue en tratamiento, que solamente pasó la radioterapia, pero que está bien y se siente agradecida por todo el equipo médico: "Todavía me falta la mitad del tratamiento, ya veremos como me va con eso. Me está yendo muy bien, las radios las pase bastante bien, y los doctores y todo, afortunada de tener este tratamiento". Ante esto, resaltó que considera importante el checarse de forma constante y cada que algo no esté bien.

Finalmente, señaló que ella actualmente se siente muy agradecida de su diagnóstico, debido a que ella considera que esto era algo que necesitaba para enfocarse en lo que es verdaderamente importante, que es la salud, su familia y su felicidad y ya lo demás pasaba a otro plano: "Se escuchará raro, pero yo estoy agradecida porque necesitaba un jalón de orejas, ha sido rudo, me ha pasado un montón de cosas, pero al final estoy como renaciendo, me siento mejor que nunca, más viva que nunca, más tranquila y más enfocada en lo que realmente importa".

