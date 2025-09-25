Tras 'despido' de Televisa, actriz de novelas niega agresión a productor de Multimedios

Ciudad de México.- Después de su despido de Televisa por actitudes violentas, ahora, actriz de novelas niega que agredió a productor de Multimedios y se justifica

En TV Notas, afirmaron que en Multimedios, decidieron despedir a Manola del programa Escápate Conmigo, debido a que agredió al chófer que los llevaba por las locaciones en las que se detenían para hacer su trabajo, le grito y por poco lo golpea al gesticular exageradamente con las manos: "Al regreso, el chofer de la camioneta se dio una mala vuelta y Manola de nuevo comenzó a gritar al aire que eran una bola de cul.... Se alteraba y hacía aspavientos con las manos, pero sin golpear".

De la misma manera, se dijo que también tuvo un encontronazo con Oscar Medellín, debido a que en un llamado para una grabación en Aguascalientes, la actriz llegó 2 horas tarde, lo que molestó a Oscar, a otros compañeros y al equipo de producción que iban en la camioneta que los transportaría: "Cuando llegó, saludó a todos dando las buenas tardes, y al actor y conductor Oscar Medellín se le ocurrió decir: ‘Sí, ya son tardes’. Ahí Manola Diez comenzó a explotar y dijo que quién era ese tipejo para exhibirla".

Después de tantos dimes y diretes y acusaciones, en contra de Díez, la exparticipante de Big Brother VIP, acaba de hablar para TV Notas de esto, en el que confirmó que sí quedó fuera del equipo del programa anteriormente mencionado de Multimedios, pero negó rotundamente que el motivo sea que se peleó con su marido o con otras personas del elenco y la producción, sino que las cosas se dan por algo.

Al final, declaró que ella no está molesta con Paco Lalas, y que le agradece mucho que le haya dado la oportunidad de poder estar en el equipo, pero que al final, "las cosas no se dan" como se planean y hay que hacer cambios de planes, pero nada más: "Paco Lalas es un tipazo. Yo le agradezco el hecho de que me haya tomado en cuenta, que él dice que yo tengo una chispa increíble. Él es un gran ser humano. Lo considero mi amigo. Le agradezco la oportunidad. Sin embargo, entendió que, a veces, las cosas, cuando no se dan, no se dan".

La Maloca (Manola) Diez se nos fue en el viaje y allá se quedó.



uD83DuDE33uD83DuDE33uD83DuDE33uD83DuDE33uD83DuDE33uD83DuDE33uD83DuDE33 pic.twitter.com/eJs4AexT7b — El Chismecito (@elchicocriticon) June 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui