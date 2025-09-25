Tras polémico video de Doña Cuquita, Alejandro Fernández le pone esta CONDICIÓN para tener novio

Ciudad de México.- En días pasados se hizo viral en redes sociales un video donde doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, le dio un beso a un hombre misterioso; esto desató todo tipo de comentarios y generó bastantes rumores sobre tener una nueva pareja. Ante los hechos, su hijo Alejandro Fernández reaccionó y dio una condición para dejar que su madre María del Refugio Abarca Villaseñor tenga novio.

"Que sea bien billetudo", respondió Fernández ante los cuestionamientos de la prensa que lo abordaron para preguntarse sobre las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales. Sin embargo, esto habría sido un comentario gracioso de parte del cantante, pues lo dijo entre risas y con ironía. "¡Ojalá! Y que sea bien billetudo", comentó entre risas. Acto seguido, recalcó: "Es mi tío, es el hermano mayor de mi mamá. Es como su papá".

A sus 80 años doña Cuquita la viuda de Don Vicente Fernández tiene más pegue que tú que te dices inalcanzable mamita. pic.twitter.com/CIzrIV30LB — El Abelito (@ElAbelitoOf) September 22, 2025

Cabe señalar que la polémica fue creciendo debido a que Cuquita, desde la muerte del 'Charro de Huentitán' en diciembre de 2021, ha mantenido un perfil reservado, dedicado principalmente a su familia y a preservar el legado artístico de su esposo. Poco después se aclaró la situación: el hombre con el que aparece en el video es en realidad Javier, consanguíneo de Cuquita, con quien mantiene una relación muy cercana y le tiene profundo cariño.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales aprovecharon para criticar con comentarios como: "Los hermanos no se besan en la boca y menos de esa forma", "Qué insistentes en besarse en la boca esta familia", "Ah, caray, yo no beso así a mis hermanos, pero bueno, si Vicente besaba a sus hijos en la boca".

Alejandro Fernández fue visto acompañado de su novia, Karla Laveaga, a la salida de un exclusivo restaurante en Los Ángeles, California. Al percatarse de la presencia de algunos reporteros, el intérprete de 'Me dediqué a perderte' se mostró accesible, los saludó con amabilidad y respondió de manera relajada a las preguntas sobre su vida y proyectos profesionales. Sobre su carrera, Alejandro confirmó que está preparando algunos proyectos: "Sí, nueva música", adelantó sin dar mayores detalles, pero dejando claro que pronto sorprenderá a sus seguidores con material inédito.

El Muero al pozo y el vivo al gozouD83DuDE02



Doña Cuquita viuda de Vicente Fernández estrenado novio a sus 79 años y tú NADOTAuD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 pic.twitter.com/lzPKUOM5z3 — La Abuela García®™ (@rthur013) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México