Actor de Televisa niega la infidelidad a su esposa con protagonista de novela en 'Hoy'

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa mexicano, Chris Pazcal, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en el que fue claro y conciso al negar la infidelidad, que se le ha acusado de cometer a solo unos meses de convertirse en padre con su esposa, en grabaciones de novela con su protagonista, la actriz Alejandra Robles Gil. La estrella de melodramas se encuentra en proceso de divorcio.

A través del canal de YouTube de Javier Ceriani, el piloto mexicano y aún esposo de Robles Gil, Alejandro Domínguez, habló para revelar que se estaba separando de la madre de sus dos hijos, y aunque no dijo los motivos, señaló que había razones de peso muy severas, como brujería y denuncias de abuso y violencia. Pero, eso no fue todo, pues de la misma manera, se dijo que el quiebre completo llegó cuando supuestamente la descubrió siéndole infiel con Chris, al trabajar juntos en Regalo de Amor.

Según una supuesta fuente cercana al ahora exmatrimonio, aseguró que el piloto descubrió la infidelidad por unos mensajes, y por eso es que decidió demandarla para separarse, sin esperarse que la actriz lo contrademandaría. Sobre la supuesta relación, señaló que no saben si fue algo casual o si siguen: "No te podría decir si fueron novios, tuvieron una relación en lo que duraba la novela o fue solo de momentos, pero esta fue la razón por la que Alejandro decidió poner punto final al matrimonio. No iba a soportar una infidelidad. No se lo merecía".

Ahora, a una semana de estas severas acusaciones, Chris acaba de brindar una entrevista para el matutino de Andrea Rodríguez Doria, en el que afirma que le da risa que se sigan inventando esta clase de rumores, asegurando que se ha hecho desde que él era un niño, y por eso solo puede decir que es una mentira: "A mi me da mucha risa la verdad, porque 1, la gente no se deben de creer todo lo que se ve en las redes sociales, ni lo que dicen muchas veces, yo siempre vi como de chico a la parejas protagónicas las shipeaban".

De la misma manera, el galán de melodramas declaró que agradece al público que vea con buenos ojos la química que tuvieron en pantalla y quieran que salga de la pantalla, pero la realidad es que está casado desde hace dos años, enamorado de su esposa y con un bebé de siete meses, que no piensa cambiar por nada ni nadie: "Yo le agradezco al público que ame tanto la novela y a la pareja, pero, la realidad es que yo estoy casado, llevo dos años con mi esposa, tenemos un hijo de siete meses y estoy viviendo el mejor momento familiar como profesional, entonces no crean todos los chismes".

Finalmente, al cuestionarle si se ha puesto en contacto con Alejandra sobre el tema, declaró que lamenta el que ella se esté separando de su esposo, pero que no piensa hablarle por este tema, ya que no le gusta hablar de la vida de lo demás y se enfoca en lo suyo nada más: "La verdad no, en lo personal no me gusta hablar de la vida de terceras personas, yo estoy enfocado en lo mío, y lamento mucho lo que está pasando".

Fuente: Tribuna del Yaqui