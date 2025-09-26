Adiós TV Azteca: Despiden a Imelda Tuñón de 'VLA'; manda inesperado mensaje a Daniela Parra

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Imelda Tuñón, una vez más le ha tenido que decir adiós a TV Azteca, debido a que uno de los presentadores de Vega la Alegría, la dejó en shock al haber anunciado que tenían que despedirla en vivo, tras solo un par de semanas al aire. Después de esta noticia tan impactante, la joven decidió mandarle inesperado mensaje a la actriz en ascenso, Daniela Parra.

El pasado 12 de septiembre del año en curso, en el matutino del Ajusco, comenzó el reality de canto, La Academia VLA, en donde varias celebridades, buscan la oportunidad de demostrar sus habilidades vocales y llevarse el primer lugar. Pero, como en toda competencia, solo uno puede llevarse el primer lugar y cada viernes, hay un eliminado en base a las calificaciones y las votaciones del público a lo largo de la semana.

En esta ocasión, antes de comenzar la competencia, estaba en juego la permanencia del padre José de Jesús Aguilar, la joven hija de Héctor Parra y la exnuera de Maribel Guardia. Antes de comenzar con el enfrentamiento de voces, uno de ellos sería despedido, pero el famoso actor, Marcos Valdés, decidió darle su lugar a Daniela y salir del proyecto, declarando que merecía estar para seguir creciendo en su carrera.

Una vez salvada la joven exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, se comenzaron otros duelos, y una vez más el padre José de Jesús e Imelda estuvieron en riesgo, a merced de la decisión del público. Al final, Sergio Sepúlveda reveló que por desgracia, debían de despedirse de Imelda, que obtuvo solo el 24 por ciento de votos, mientras que el sacerdote de 35 por ciento a favor, aplaudiendo el esfuerzo de la actriz.

Tras el anuncio, la viuda de Julián Figueroa fue breve y concisa con unas palabras a Daniela, asegurando que ella había seguido de cerca gran parte de la historia de la joven y afirma que merece estar en el programa para seguir dándose a conocer, mientras que ella ya tiene tiempo en el medio: "He seguido medio de cerca la historia de Danny, y creo que pues yo al final del día tengo rato en esto, y Danny va empezando y merece la oportunidad de seguir aquí".

