Angie Miller reaparece; RND la arrestaría por sospecha en asesinato de B-King y Regio Clown

Ciudad de México.- Después de ser reportada como desaparecida, incluso que la FGR compartiera un boletín de esta situación, el caso de la modelo y actriz venezolana, Angie Miller, dio un giro inesperado, pues reaparecer como arrestada. Según informes de Carlos Zup, la joven fue detenido la noche del 23 de septiembre, como sospechosa en el asesinato de su pareja, el cantante B-King, y de su compañero, DJ Regio Clown.

La tarde del pasado jueves 25 de septiembre de este 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx), compartió en sus redes sociales el cartel sobre la desaparición de la influencer de origen venezolano, Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller. El periodista Alex Rodríguez, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, declaró que se había puesto en contacto con la familia y no sabían nada de la joven.

Según las declaraciones del presentador de Siéntese Quién Pueda, la también modelo y actriz tiene una pequeña de dos años de edad y tiene dos días con la nana, mismo tiempo desde el que no se sabía nada de la joven. Pero, en medio de estas declaraciones sobre la desaparición de la joven, que haría pensar que fue víctima al igual que su pareja y su colega, Bayron Sánchez Salazar y Jorge Herrera, nombres reales de los respectivos artistas.

Reportan desaparición de Angie, novia de B-King. FGR

En la información compartida por el periodista anteriormente mencionada, los Elementos de la Coordinación General de Combate al Secuestro, supuestamente fue detenida un día después de que los cuerpos de los artistas fueran encontrados, el 23 de septiembre de este 2025, a las 20:00 horas, en la localidad de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, bajo sospechas en relación al caso de la desaparición y posterior asesinato de los colombianos, ya que se reporta que la modelo estuvo con B-King, poco antes de que fuera reportado como desaparecido.

De la misma manera, se ha informado que el Registro Nacional de Detenciones (RND), ya tiene a la también actriz como liberada, pero, hasta el momento, Angie no se ha pronunciado a ninguna de la información que ha circulado sobre ella en estos últimos días, pero se espera que pronto salga a aclarar la situación de la polémica desaparición y su aparente detención por los Elementos de la Coordinación General de Combate al Secuestro.

?? uD83DuDEA8 #AlMomento | Angie Miller fue detenida por Unidades Especializadas en Combate al Secuestro del Estado de México con relación al caso de 'B-King' y 'Regio Clown' el pasado 23 de septiembre; al momento su estatus aparece como "liberado"



uD83DuDCFA La información con @Carloszup pic.twitter.com/RBMiQLuNZd — Milenio (@Milenio) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui