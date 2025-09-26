Carmen Aub, de 'El señor de los cielos', abre su corazón sobre la discapacidad de su hija

Miami, Florida.- Carmen Aub Romero es una actriz mexicana que debe gran parte de su fama mundial a la reconocida serie de Telemundo El señor de los cielos (2013). A pesar de que este proyecto concluyó, la actriz sigue vigente en el mundo del espectáculo y, precisamente, el 11 de julio le dio la bienvenida a su primera hija, a quien, junto a su prometido Iván Sikic, decidieron llamar Lu.

No obstante, los mensajes de felicitación comenzaron a llegar cuando presentó oficialmente a su pequeña en redes sociales. Por supuesto, Carmen se mostró dichosa y compartió con sus seguidores una especial anécdota familiar. Se trató de la ocasión en que le cantaron una melodía que ella solía escuchar durante su embarazo y, ahora, en los brazos de su papá, la niña quedó completamente dormida.

No todo es felicidad

Hace un par de horas, la icónica ntérprete de Rutila Casillas publicó un texto en su perfil de Instagram donde confirmó que su bebé, desde hace unas semanas, padece una pérdida auditiva moderada a severa. Este diagnóstico generó cuestionamientos sobre si serían capaces de guiar a Lu por el mejor camino, ya que en la familia no existe ningún antecedente de esta condición.

Carmen Aub Romero y su bebé

Asimismo, compartieron su historia como una manera de crear conciencia. Romero mencionó que, en algún momento, buscaron soluciones sin descanso, pero tras un tiempo comprendieron que su papel no es cambiar la realidad de la niña. Lo que deben hacer realmente es acompañarla en todo este proceso y enseñarle a desenvolverse tanto en el entorno de las personas sordas como en el de sus progenitores.

"Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos frente a nosotros. No saber si tendremos la capacidad, los recursos o simplemente la claridad para acompañarla en un camino que nos era totalmente desconocido hasta hace unas semanas. Sí, Lu no escucha como la mayoría de nosotros. En términos técnicos, presenta una pérdida auditiva moderada a severa", dice un fragmento del escrito.

Fuente: Tribuna del Yaqui