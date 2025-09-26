Caso B-King: Reportan la desaparición de Angie Miller, pareja del cantante, en la CDMX

Ciudad de México.- En medio del caso de asesinato de los famosos artistas colombianos, B-King y DJ Regio Clown, la situación se ha puesto más turbia, debido a que acaban de reportar la desaparición de la pareja del rapero, Angie Miller. Según los reportes, fue en la Ciudad de México, cerca del lugar en el que desaparecieron el cantante y el DJ, por lo que se cree que sería la misma persona.

La tarde del pasado jueves 25 de septiembre de este 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx), compartió en sus redes sociales el cartel sobre la desaparición de la influencer de origen venezolano, Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, lo cual fue solo un par de días después de que encontraran sin vida al artista colombiano y que afirmara odiar a México por el crimen.

Según los informes, la también actriz estaba en México para acompañar a Bayron Sánchez Salazar, nombre de pila del artista colombiano, y la última vez que fue vista, fue la tarde del 23 de septiembre de 2025 en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México. La información también declara que su última parada conocida fue Iztapalapa, al interior de la ciudad, luego de que medios mexicanos difundieran videos de un carro marca Mercedez-Benz que, al parecer, los trasladó hasta la ubicación donde fueron asesinados.

Reportan desaparición de Angie, novia de B-King. Internet

Poco después de estos informes, el presentador Alex Rodríguez, que trabaja para el programa Siéntense Quién Pueda, declaró que mediante un video en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, brindó algunos detalles, como el hecho de que salió de su hogar a las 19:00 horas, que su hija de dos años la dejó a cargo de la mujer que le ayuda y aseguró que regresaría, por lo que se ha desechado la idea de que huyera del país o se encuentre con alguien.

El periodista de Univisión aseguró que se puso en contacto con la familia, y que ellos le han asegurado que tienen dos días sin contacto: "Obviamente, les he preguntado si existe la posibilidad de que esté desaparecida porque de pronto está declarando ante las autoridades, pero me dicen que es imposible porque la niña de dos años está sola en este momento con la nana desde hace dos días".

uD83DuDEA8 PRIMICIA | Última hora en el caso del crimen de Bayron Sánchez y Dj Regio Clown.

Se busca a Angie Miller, amiga cercana de Bayron. Su testimonio podría ser clave para esclarecer lo ocurrido.

?? Ayúdanos a difundir para que aparezca.#BayronSánchez #DJRegioClown #AngieMiller pic.twitter.com/Y7NXhwWSEo — Alex Rodriguez (@alexrodrigueztv) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui