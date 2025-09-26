Don Omar se retira, Shakira deja tirado a camarógrafo y más noticias en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Uno de los gremios que más tiene movimiento en cuanto a información antes del fin de semana es el mundo del entretenimiento. Si no quieres perderte ningún detalle de lo que pasó con tus artistas y programas favoritos antes de comenzar el descanso, quédate a ver y leer este Tribuna Top 3 Espectáculos. En la edición de hoy, podrás conocer los detalles del reciente anuncio que hizo Don Omar: El reggaetonero se retirará de los escenarios en 2026.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Shakira deja tirado a camarógrafo que se cayó frente a ella

La cantante colombiana Shakira nuevamente fue víctima de críticas en las redes sociales, en esta ocasión por no auxiliar a un camarógrafo que se cayó frente a ella en pleno concierto.

¿Quién es la mujer que está saliendo con Santa Fe Klan?

El rapero Santa Fe Klan fue captado muy cercano con una joven rubia identificada como Fátima Salazar, a la cual sus seguidores han comparado con su expareja y madre de su hijo, Maya Nazor, con quien ha tenido varias controversias tras su separación.

Don Omar anuncia su retiro

Luego de 25 años de carrera, el cantante Don Omar confirmó que se retirará de los escenarios el próximo 2026. El intérprete de éxitos como Danza Kuduro informó a sus fans que antes de dejar los escenarios, sacará un álbum con temas inéditos y una recopilación con sus mejores éxitos; además, está preparando una gira de despedida.

Fuente: Tribuna del Yaqui