Eleazar Gómez responde contundente en 'VLA' a acusaciones sobre "descuidar" a su madre

Ciudad de México.- El polémico galán de melodramas y bailarín mexicano, Eleazar Gómez, y su hermana, la también actriz, Zoraida Gómez, han sido señalados por una revista de presuntamente descuidar a su madre, la señora Melissa Sánchez, quien enfrenta problemas de salud. Las publicaciones generaron diversas críticas hacia los artistas, por lo que el actor decidió aclarar la situación en una reciente entrevista con Venga la Alegría.

Con mucha firmeza, el exactor de Televisa en el programa dio una muy contundente respuesta, en el que nueva todo lo que se dijo en TV Notas: "No tengo nada que decir acerca de eso y la verdad, bueno, sí lo quiero aclarar, por supuesto que es un rumor de alguna revista, me imagino, porque vi algo. Ustedes, más que nadie saben, que mi hermana y yo, lo que más amamos en esta vida es a mi madre. Jamás, digo, ni siquiera lo estoy aclarando. Básicamente es un chisme de estos que, pues bueno, ya la verdad, yo a veces digo: ‘Ya no saben ni qué inventar.’ Esa es la verdad".

El actor de Atrévete A Soñar, subrayó que tanto él como Zoraida mantienen un vínculo muy estrecho con su mamá y que jamás permitirían que se pusiera en duda el cuidado y el cariño que le brindan. De esta manera, desestimó las malas versiones en este sentido, y reiteró que se trata únicamente de rumores sin sustento. Durante la charla, Eleazar se mostró más relajado y sonriente que en ocasiones anteriores, algo que él mismo atribuyó al momento que atraviesa actualmente en su vida personal: "Pues muy tranquilo, la verdad, muy contento. Ha sido de mucha paz este tiempo y pues la verdad feliz… Gracias a mi novia".

uD83DuDE31uD83DuDD25 Eleazar Gómez responde: “Ya me da igual que duden de mi S3XUAL1DAD” uD83DuDCAC "me vale" uD83DuDE02#ebninforma #ernestobuitronnews #eleazargomez pic.twitter.com/UHRfz9t0Se — ERNESTO BUITRON NEWS ? (@ERNESTOBUITRON) June 30, 2025

Con una actitud renovada, el exactor de La Mexicana y El Güero, dejó ver que está disfrutando de una etapa en la que las cosas parecen fluir con mayor calma, alejado de los escándalos y enfocado en su bienestar emocional. Asimismo, Gómez habló de su faceta sentimental y confesó que no descarta formar una familia en el futuro: "Bueno. No, no, todavía no. No, no sabemos, este, los planes están, los planes están, pero todavía no sabemos, todavía no sabemos bien".

Finalmente, una de las estrellas del show Bandido, que se dice es la versión moderna de Solo Para Mujeres, también explicó que tener hijos es un anhelo profundo que ha mantenido desde hace tiempo, aunque todavía no define cuándo podría suceder. "Híjole, la verdad es que siempre ha sido uno de mis mayores deseos en la vida y pues ahorita ya lo veo más cerca".

¡Es puro chisme! Eleazar Gómez niega acusaciones de descuidar a su mamá, quien padece algunas enfermedades.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/sfnCbpqEeZ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui