En concierto de Christian Nodal gritan Cazzu tras presentar a Ángela Aguilar; así responde

Ciudad de México.- El polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, se presentó en Monterrey como parte de los festejos por el 92° aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ofreciendo un recital gratuito en el campus que congregó a miles de estudiantes y admiradores. Lo que prometía ser una velada de celebración terminó generando controversia por los gritos de "Cazzu", y abucheos, de un sector de los asistentes hacia Ángela Aguilar.

Durante la presentación, varios de los asistentes comenzaron a lanzar abucheos y gritos dirigidos a la hija menor de Pepe Aguilar, actual pareja de Nodal. Incluso, algunos corearon el nombre de la rapera de origen argentino, la exnovia del intérprete y madre de su hija Inti Nodal Cazzuchelli. La escena llamó de inmediato la atención del propio músico, quien se mostró desconcertado por la actitud de parte del público.

El intérprete de temas como Ya No Somos Ni Seremos, interrumpió brevemente el concierto, soltó una risa nerviosa y, con tono serio, respondió a los presentes: "Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza… Y yo creo que muchos están aquí para disfrutar de la música, así que le vamos a dar por ahí", comentó el artista, dejando claro que Ángela Aguilar ocupa un lugar relevante en su vida personal y profesional.

Aunque intérprete de Gotitas Saladas no apareció en el escenario, testigos afirmaron que se encontraba detrás de bambalinas, por lo que probablemente escuchó los abucheos. Hasta ahora, la joven no ha hecho declaraciones públicas sobre lo sucedido, lo que ha alimentado la especulación respecto a cómo pudo haber reaccionado ante el incidente. A pesar del momento incómodo, Nodal siguió con el espectáculo y al concluir agradeció el apoyo de quienes lo respaldaron. En sus historias de Instagram compartió una imagen de la mascota universitaria con un mensaje afectuoso: "Los amo un chin...".

Crack Christian Nodal, mientras unos se enfocan en querer demeritar tu trabajo, yo sólo veo a un joven de 26 años ayer dando un show increíble en #UANL de #Monterrey, cerraste el aniversario magistralmente con un púbico que era nuevo pero quedó encantado con tu talento ???uD83DuDD25uD83EuDD20 pic.twitter.com/FP3H1rFpHi — Lilibeth Gómez S (@LilibethGom) September 26, 2025

El creador de Botella tras botella también aprovechó la ocasión para dirigir unas palabras motivacionales a los estudiantes presentes: "Todos los que estamos aquí somos el futuro de México, así que sigan estudiando". Su mensaje buscó dejar una reflexión más allá del entretenimiento, subrayando el valor de la educación en las nuevas generaciones.

En redes sociales, el episodio generó opiniones divididas. Mientras algunos justificaron los abucheos hacia Ángela Aguilar, otros lamentaron lo ocurrido y expresaron solidaridad con ella, asegurando que "pobrecita" por tener que escuchar esas expresiones negativas. El hecho evidencia cómo la vida privada de los artistas continúa impactando directamente en la forma en que son percibidos por la audiencia.

¡Christian Nodal DEFIENDE a Ángela Aguilar tras GRITOS sobre Cazzu durante concierto en Monterrey! Después el cantante fue a BESAR a su esposa. ¿Qué OPINAS al respecto? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/6F2imB2VDh — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui