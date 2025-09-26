¿Fraude en 'La Casa de los Famosos México'? ViX modifica reglas de votación

Ciudad de México.- La producción del reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, se vio envuelta en un gran problema la noche de ayer, pues los usuarios reportaron diversos fallos en la plataforma de VIX. Esta situación generó malestar entre los fanáticos, ya que en esta ocasión todos los habitantes, excepto Mar Contreras, están nominados y cualquiera de ellos podría salir el domingo.

¿Cuál es el problema?

Desde la primera temporada, es de conocimiento público que quienes deseen votar por su participante favorito deben hacerlo durante las pregalas, galas y postgalas, los días miércoles, jueves, viernes y domingos. En el caso de los suscriptores de la plataforma, pueden votar una vez al día, pero los más beneficiados son quienes contrataron un plan premium, ya que tienen hasta 10 votos diarios.

Sin embargo, desde hace días, en la plataforma X (antes Twitter) numerosos espectadores han denunciado que el sistema no les permite ejercer su derecho, pues les marca error. Las especulaciones comenzaron y muchos aseguraban que el programa quería hacer un fraude con el objetivo de que ciertos artistas permanecieran en la casa, ya que al perder un día de votaciones para el fin de semana tendrían contabilizados menos votos de los habituales.

Comunicado

La molestia se agravó al punto de que algunos amenazaron con denunciar a La Casa de los Famosos México ante la Profeco. Por otro lado, otros consideraban que simplemente se trataba de un colapso en la página. Entre la duda y la indignación, el reclamo se volvió tendencia y cada vez más personas se percataron de la falla. Afortunadamente, hace unas horas los encargados se pronunciaron en la web.

¿Emmanuel Palomares entraría a #LaCasaDeLosFamososMx? Esto le respondió a Wendy



Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @vix y no te pierdas de nada con el 24/7 uD83DuDD25#LaCasaDeLosFamososMx, rumbo a la final, disponible también en #LasEstrellas y #Canal5. pic.twitter.com/bv6tK510qU — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 26, 2025

"Informamos a los suscriptores premium de VIX que tuvieron dificultad para ejercer su posibilidad gratuita de usar votos adicionales a los participantes de La Casa de los Famosos México, que durante la pregala, gala y postgala de hoy, por única ocasión, podrán votar hasta 20 veces en total", se lee en el comunicado de prensa que alivió la tensión. Hay que recordar que el 28 de septiembre saldrá una celebridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui