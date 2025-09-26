Horóscopos de Nana Calistar para HOY sábado 27 de septiembre 2025: Predicciones según tu signo para el fin de semana

Ciudad de México.- Este fin de semana está muy cerca del cierre de mes y debes conocer antes que nadie qué le depara a tu signo para que tomes las mejores decisiones. Ya están disponibles los horóscopos de Nana Calistar para este sábado 27 de septiembre. Con su estilo auténtico, directo y sin rodeos, la astróloga comparte lo que los astros tienen preparado para cada signo zodiacal. Entérate en TRIBUNA antes que nadie de cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo con las acertadas predicciones de Nana.

ARIES

No te claves en lo que otros opinan de ti; tú sabes quién eres y lo que vales. Viene una revelación importante relacionada con una persona del pasado. Ojo con decisiones laborales, podrían traerte consecuencias si actúas sin pensar. No te guardes lo que sientes.

TAURO

Te estás dejando llevar por cosas que ni al caso. Alguien que ya te falló volverá a intentar entrar a tu vida, pero no caigas en la misma trampa. Hay cambios en el trabajo o proyectos, pero no temas; será para bien. Cuida tus emociones, no te sabotees sola.

GÉMINIS

Se te da eso de sonreír por fuera y llorar por dentro, pero ya es hora de sanar lo que no has querido enfrentar. Cuidado con gastos innecesarios y con hablar más de la cuenta. Hay alguien que te piensa más de lo que imaginas, pero no se atreve a dar el paso.

CÁNCER

Tu intuición está afiladísima, pero no la estás escuchando. En el amor, vienen momentos intensos, pero evita caer en lo tóxico o codependiente. Cierra ciclos sin miedo. Cuida tu sistema nervioso; estás absorbiendo energías que no te corresponden.

LEO

No te desesperes por lo que no ha llegado, todo a su tiempo. Hay envidias cerca de ti, protégete y no compartas tus planes aún. En el amor, alguien podría confesar lo que siente. Tiempo de cuidar la salud, sobre todo de dolores musculares o de cabeza.

VIRGO

Deja de exigirte tanto y empieza a disfrutar un poco más. Las preocupaciones no te dejan vivir y ya es momento de soltar lo que no puedes controlar. En el amor, cuidado con mentiras o personas que esconden algo. Podrías recibir una noticia inesperada en lo laboral.

LIBRA

Andas en un vaivén emocional que no te deja avanzar. Organiza tus prioridades y no le des tanto poder a quien ya te demostró que no vale la pena. El trabajo o estudio podría presentar retos, pero sabrás salir adelante. No cargues culpas que no son tuyas.

ESCORPIO

Vas a descubrir algo que te abrirá los ojos. No temas alejarte de lo que te resta, aunque duela. En el amor, hay pasiones fuertes, pero también riesgos de discusiones. Cuida tu salud emocional y mantente alerta a señales del universo.

SAGITARIO

Te toca tomar decisiones que llevas postergando. Es ahora o nunca. En el amor, alguien aparece de forma inesperada. No pongas excusas para no avanzar; lo que necesitas ya está frente a ti. Evita discusiones con figuras de autoridad.

CAPRICORNIO

Tanta carga emocional y laboral te está afectando más de lo que admites. Es tiempo de hablar, de sacar lo que te estás tragando. En el amor, hay una propuesta seria, pero primero sana heridas viejas. Mucho cuidado con accidentes leves o caídas.

ACUARIO

Estás en proceso de cambio, pero aún hay cosas que debes dejar ir. En el amor, podrías sentirte confundido entre lo que quieres y lo que te conviene. Una amistad se aleja o se muestra diferente; no insistas. Concéntrate en lo que te da paz.

PISCIS

Ya no estás para juegos ni para amores a medias. Viene una verdad que te pondrá los pies en la tierra. En lo económico, podrías recibir una sorpresa. No cargues con el dolor ajeno. Tiempo de cuidar tu energía y no compartirla con quien no la valora.

