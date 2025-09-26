Horóscopos Mhoni Vidente HOY viernes 26 de septiembre de 2025: Predicciones para tu signo

Ciudad de México.- ¡Una semana más llegó a su final! Y el Universo tiene grandes mensajes para ti en el horóscopo de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, presentado por Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de Mhoni Vidente encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo y más. ¡Aquí toda la información que debes conocer!

Horóscopos de HOY viernes 26 de septiembre de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero y más

Aries

Un asunto laboral se arreglará este viernes 26 de septiembre; recibirás noticias que te generarán confianza. Procura no discutir con figuras de autoridad.

Tauro

Tu energía se concentra en las finanzas, y para bien. Una oportunidad de inversión o ahorro se presenta, pero debes analizar antes de decidir.

Géminis

La comunicación será tu aliada; un mensaje o llamada que esperabas desde hace tiempo llega con buenas noticias. Todo mejorará si comer mejor.

Cáncer

El entorno familiar requiere atención. Un consejo tuyo puede ayudar a calmar tensiones, pero evita tomar partido en conflictos ajenos.

Leo

Un proyecto creativo cobra fuerza. Si trabajas en equipo, tu liderazgo será fundamental para que las cosas avancen. Trata de confiar más en ti mismo.

Virgo

La salud emocional será clave. Dedica tiempo a actividades que te relajen, porque podrías sentirte bajo presión.

Libra

Se abre la posibilidad de un nuevo contacto que más adelante se convierte en una relación importante, ya sea laboral o personal.

Escorpio

Un pendiente económico empieza a resolverse: no tengas miedo, llegará dinero a ti. Sin embargo, sé prudente y no compartas tus planes hasta que todo esté firmado.

Sagitario

Tendrás un encuentro inesperado que te motiva a replantear algunas metas. Mantén la mente abierta a los cambios.

Capricornio

El esfuerzo de las últimas semanas empieza a notarse, en especial en tu cuerpo y salud. Una felicitación o reconocimiento llega como impulso extra.

Acuario

La creatividad está en su punto más alto. Si te dedicas a actividades artísticas o de innovación, este día tendrás avances significativos.

Piscis

Una conversación con alguien cercano te dará claridad sobre una decisión personal. Escucha, pero recuerda que la última palabra es tuya. Alguien del pasado podría volver.

