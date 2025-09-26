¿Infiel y violento? Ex de Ricardo Pérez lo expone tras rumor de traición a Susana Zabaleta

Ciudad de México.- Aunque el romance entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez parecía ser uno de los más estables del mundo del entretenimiento, en las últimas semanas surgieron fuertes rumores sobre que el comediante habría traicionado a su amada. ¿De qué se trata? Resulta que surgieron rumores sobre que el creador del podcast La Cotorrisa presuntamente había buscado a su expareja, Samii Herrera, pese a que ya estaba con la cantante.

Después de que esta noticia le diera la vuelta a la red, la influencer platicó con diversos medios y confirmó que tuvo contacto con Ricardo, hace apenas unas semanas, a pesar de que él tiene un sólido romance con Zabaleta. "El mensaje era una… Me escribió por una situación, él quería preguntarme algo, y pues en el mensaje sí hubo una invitación a tomar un café", relató Herrera ante distintos medios de comunicación, dejando claro que no aceptó la propuesta de su famoso ex.

De acuerdo con la joven, decidió rechazar la petición porque considera que ya no tenía nada qué hablar con el novio de la soprano. "Yo por respeto a mi pareja, yo fue de: '¿Sabes qué? No me interesa', porque también ya no hay nada de qué hablar con él. Yo fue de: '¿Sabes? Ya no quiero hablar contigo, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien. Cada quien carga con sus culpas, cada quien hace y deshace'".

Incluso, la creadora de contenido compartió además la fecha exacta en la que ocurrió el acercamiento: "El primero de junio de este año". Ante la pregunta de si Ricardo ya estaba con Zabaleta en ese momento, la comunicadora digital respondió: "Pues yo creo que sí. O sea, la verdad es que yo no estoy al tanto de su relación". Además, Samii compartió parte del contenido del chat que tuvo con Pérez.

No te fui infiel y no conocía a Susana cuando tú y yo terminamos. Sé que es difícil lidiar con todo lo que la gente dice y opina. Sé que es difícil lidiar con todo lo que la gente dice y opina.Sé que es frustrante tener tu nombre en bocas ajenas", le dijo Ricardo.

Samii Herrera tuvo una relación con Ricardo Pérez

Durante su charla con la prensa, Herrera además compartió que fue víctima de violencia cuando estaba al lado de Ricardo Pérez, ya que los fans del comediante presuntamente le hacían la vida imposible y él nunca salió a defenderla públicamente: "El hecho de que él no se haga cargo de sus acciones es bien complicado, porque no es algo que ha pasado solo conmigo, ha pasado con sus exnovias, yo lo cuidé, lo protegí, muchas veces no dije muchas cosas".

Cabe recordar que la unión entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta comenzó a llamar la atención mediática a mediados de 2024, cuando ambos aparecieron juntos en eventos públicos y más tarde confirmaron su noviazgo. La diferencia de edad entre ellos y el contraste de sus trayectorias profesionales han mantenido el romance en la agenda del espectáculo.

Samii Herrera menciona que la violencia de Ricardo Perez no ha sido directa, sino a través de sus fans #CallateLosOjos #SamiiHerrera pic.twitter.com/csZiIvYqEk — DEKO EN VIVO (@dekoenvivo) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui