Luis Felipe Tovar responde a acusaciones en defensa contra Alejandro Sanz

Ciudad de México.- Luis Felipe Tovar, se sinceró sobre la manera que se reencontró con Candela Márquez después de que la actriz confirmara su romance con Alejandro Sáenz. Después de que Ivet Playà reapareciera en redes sociales para revivir sus acusaciones de abuso en contra de Alejandro Sanz, Luis Felipe Tovar, amigo muy cercano de Candela Márquez, salió en defensa del cantante español y ofreció su perspectiva sobre la polémica.

"Todos en este mundo siempre tenemos a alguien que nos busca porque le provocamos interés, curiosidad, o que de repente sientas reacción. Pero imagina que una persona como Alejandro Sanz, que me imagino que no puede ni salir a la tienda de la esquina, que la gente se enamore, es un poeta"., expresó el actor mexicano al hablar de la fama del intérprete.

Luis Felipe Tovar defiende a Alejandro Sanz/Créditos: Internet

Tovar explicó que es común que la labor artística despierte emociones intensas en los admiradores, aunque ello no signifique que exista un vínculo real con el creador, como podría ser el caso de Sanz con la fanática. "Entonces la gente de repente piensa que la canción se la escribieron a ella o algo así y entonces ya se enamoran. La gente se enamora, ese es su trabajo. Su trabajo es ilusionar y lo logra. Entonces a lo mejor alguien se ilusionó con el y se equivoca. Y después tiene que entender que es su trabajo y no se puede tener ningún tipo de vínculo. Incluso es antiético", expresó.

Más allá de la controversia que resurgió en las últimas horas, el histrión decidió enfocarse en la relación sentimental que existe entre su entrañable amiga y el cantautor, mostrando su apoyo a ambos. "Yo quiero mucho a Candela. Alejandro Sanz me parece un tipazo, un talentazo. Ahora que ha estado aquí en México me parece que es un hombre que ha dado demostraciones de su enorme habilidad con su talento. Y la gente lo quiere mucho. Y que esté con Candela no se me hace tan extraordinario por que ahí se encontraron dos seres que estaban destinados a estar juntos ", aseguró.

"Es un poeta": Luis Felipe Tovar sale en defensa de Alejandro Sanz tras polémica con Ivet Playá.



Luis Felipe Recalcó que, para el, la unión entre los españoles responde a una conexión especial que iba más allá de lo casual. Subrayó que los dos tienen carreras sólidas y que coincidir en este momentos de sus vidas les ha permitido consolidar una relación estable.

Asimismo, Tovar compartió sus buenos deseos hacía el futuro de la pareja. "No lo sé, pero yo espero que si esa relación sigue creciendo y va caminando tan bien en algún momento, la familia crezca", comentó con entusiasmo, dejando entrever la posibilidad de que en algún momento Candela y Alejandro decidan tener hijos en común. Las declaraciones de Luis Felipe Tovar recalcan su postura de respaldo hacia el creador de éxitos como 'Amiga mía' y 'Corazón Partío', a quien reconoció tanto por su trayectoria como por la forma en que ha conquistado al público mexicano.

