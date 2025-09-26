"No sabemos si despertará": Lewis Hamilton revela que su 'hijo', 'Roscoe', está en coma

Londres, Inglaterra.- El reconocido piloto de carreras de autos, Lewis Hamilton, acaba de emplear sus redes sociales para pedir oraciones a sus millones de seguidores, debido a que por desgracia su 'hijo' perruno, de nombre 'Roscoe', no está bien de salud y fue puesto en coma, después de que sufrió un paro cardíaco al ser sometido a estudios. Según el deportista, hasta el momento no saben si despertará su amado perro.

A través de su cuenta de Instagram, el reconocido piloto de origen británico de la Fórmula 1, anunció que su bulldog inglés, al que ha dicho ver como un hijo, tuvo que ser hospitalizada de emergencia a causa de que una vez más después de que se le dificultara respirar, debido a que se ha contagiado de neumonía: "Roscoe se encuentra en coma. No sabemos si se despertará. Roscoe volvió a contraer neumonía y le costaba respirar".

Ante esto, Lewis reveló a sus seguidores, que al ser sometido a una serie de estudios para saber la gravedad de su estado de salud, el can sufrió un paro cardíaco, y gracias a los esfuerzos de los veterinarios pudieron reanimarlo, pero que tuvo que ser sometido a un coma, del que no saben su despertara: "Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras lo revisaban, y durante el proceso, su corazón se paró. Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos sus oraciones y apoyo".

Lewis y Roscoe. Internet

Según los informes que ha dado Hamilton en sus redes sociales, van a tratar de despertar a 'Roscoe' el próximo sábado 27 de septiembre del año en curso, así que pidió a todos que oraran para que pudiera despertar. Cabe mencionar que el piloto de la F1, declaró que desea estar a su lado en todo este proceso y por ende ha tenido que postergar y cancelar los compromisos, como una prueba de neumáticos, para poder mantenerse al lado de 'Roscoe'.

Como se sabe, Roscoe fue adoptado en el año del 2013 por Lewis para que le hiciera compañía a 'Coco', una bulldog inglesa a la que también adoptó y falleció en el año del 2020. Desde ese momento, ambos canes lo acompañan a todas partes, incluso, 'Roscoe' es toda una celebridad y ha aparecido en varias portadas de revistas junto a Lewis, incluso posee más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

uD83DuDC94 Lewis Hamilton: "Roscoe se encuentra en coma. No sabemos si se despertará"



"Roscoe volvió a contraer neumonía y le costaba respirar".



"Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras lo revisaban, y durante el proceso, su corazón se paró".



"Mañana… pic.twitter.com/JAVzAPdrne — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui