Nuevo golpe a Julión Álvarez: Arrestan a su padre en Campeche por posesión de armas

Escárcega, Campeche.- Este viernes 26 de septiembre, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche efectuaron la detención de cuatro individuos, entre ellos César A. V., identificado como el padre del cantante de música regional mexicana Julión Álvarez. El operativo de seguridad se realizó en el municipio de Carmen, en un punto de revisión ubicado en el entronque carretero 18 de Marzo-Sabancuy.

La acción policial se originó a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de una camioneta blanca con varios hombres armados que circulaban por la zona, presuntamente provenientes de una ranchería cercana. Atendiendo al reporte, las autoridades estatales implementaron un retén provisional para localizar el vehículo descrito. Una vez que la camioneta fue identificada, los agentes le marcaron el alto para proceder con una inspección.

Durante la revisión, se localizaron diversas armas de fuego en el interior del vehículo y en posesión de los ocupantes. El inventario oficial arrojó una pistola calibre 9 milímetros marca Beretta con tres cargadores y 18 cartuchos; una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus con un cargador y 17 cartuchos; y una pistola calibre .380 marca Pietro Beretta con dos cargadores abastecidos con 12 cartuchos cada uno. Se reportó que uno de los detenidos portaba otra arma en la cintura.

Tras el hallazgo, los cuatro sujetos fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Escárcega. Fueron puestos a disposición de las autoridades federales para iniciar el proceso correspondiente por los presuntos delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Este suceso ocurre después de que el propio cantante Julión Álvarez ha enfrentado escrutinio legal en varias ocasiones, principalmente en Estados Unidos. En 2017, el artista fue incluido en una lista del Departamento del Tesoro de dicho país por supuestos vínculos con una red de lavado de dinero, acusaciones de las que fue exonerado en 2022, permitiéndole reanudar sus actividades en Estados Unidos.

Sin embargo, en 2024 enfrentó nuevas dificultades administrativas que derivaron en la cancelación de sus permisos de trabajo y los de su banda, impidiendo la realización de un concierto en Texas. Las autoridades no han establecido ninguna conexión entre la detención de su padre y los antecedentes del cantante.

