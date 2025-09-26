Pepillo Origel es vinculado con el narcotráfico y la FGR lo investigaría; así responde

Ciudad de México.- El reconocido presentador mexicano, Pepillo Origel, se encuentra en medio del escándalo debido a que acaba ser vinculado con el narcotráfico, por su presunto romance con el empresario Rodolfo Reus Medina, que se dice tiene nexos con la delincuencia organizada. De la misma manera, se ha comenzado a decir que por este motivo la FGR lo investigaría, y él conductor ha decidido dar contundente respuesta al respecto.

Ha un par de días, ha comenzado a especularse que el expresentador de Ventaneando y el programa Hoy, mantiene un romance con Medina, y aunque no tendría nada de malo, en cuestión personal, sin embargo, el empresario mexicano se encuentra actualmente siendo investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, ha sido relacionado en casos de huachicol fiscal, además de operaciones financieras sospechosas que habrían derivado en acusaciones de lavado de dinero.

Por este motivo, a través de la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Doña Carmelita, se afirmó que por este romance, las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), pondría la mira en Pepillo y también comenzarían una investigación en su contra, para determinar si estaba involucrado en estos casos y determinar si también está conectado con la delincuencia organizada.

Aseguran que Pepillo es investigado por la FGR. X @doñacarmelita

Al parecer, según los informes que se tendría al respecto, el presentador de Con Permiso, en los últimos cinco años se vería beneficiado de manera económica con la relación del empresario y el circulo cercano de este, como su propiedad en San Miguel de Allende, Guanajuato, y presunto viajes al extranjero. El polémico rumor, cobró fuerza a causa de que en redes sociales compartieron una imagen para recordar el viaje por Europa de Origel con Reus Medina.

Ante toda esta polémica, en el programa En Shock, una de sus reporteras logró acercarse a Pepillo y le cuestionó si tenía conocimiento de que Rodolfo estaba siendo vinculado con un presunto pago de 10 millones de pesos para liberar a 14 detenidos por el caso de huachicol fiscal, si él se ha beneficiado de su romance, a lo que Pepillo firmemente en cada momento, negó esto: "Ay, no es cierto. Yo no sé nada de esto, nada, ni quien lo sacó. Yo no tengo nada que ver. Son puras mentiras".

Pepillo niega nexos con el narcotráfico. Instagram @radioformulamx

Cabe mencionar que el excolega de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, está decidido a deslindarse de todas estas declaraciones a como de lugar, pues en el post en el que anuncian las acusaciones en su contra, y que él las niega, se pronunció con un comentario en el que una vez más, se deslinda de esta situación, y asegura que le da risa el que lo estén vinculando con el narcotráfico: "¡Dejen que ladren! ¡Total, yo estoy tranquilo! ¡Hasta risa me da!".

Fuente: Tribuna del Yaqui