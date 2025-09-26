Premios Juventud 2025: Conoce la lista completa de los grandes ganadores de la noche

Panamá, Panamá.- Este pasado jueves se celebró la ceremonia de los Premios Juventud 2025 y, por primera ocasión, le tocó ser sede a Panamá. De hecho, este evento tiene como objetivo reconocer a todas aquellas celebridades hispanohablantes, y la noche de ayer no fue la excepción, pues varios artistas se llevaron no solo aplausos de los presentes, sino también galardones por su arduo trabajo en la industria del cine, la música, los deportes, la moda y la cultura pop.

Una de las grandes sorpresas de la velada fue cuando la cantante y compositora dominicana Natti Natasha anunció el sexo de su segundo bebé con Raphy Pina, convirtiendo así el lugar en una auténtica fiesta de revelación. Por supuesto, apareció en la red carpet acompañada no solo de Raphy, sino también de su hija mayor. En cuanto a la vestimenta, lució un espectacular vestido brillante de cuello alto y manga larga hasta el piso de Balenciaga.

Asimismo, como suelen ser estos espectáculos, también hubo famosos con atuendos impresionantes y otros que no terminaron de convencer al público. En el caso de los que recibieron críticas por su estilo estuvieron los integrantes de Morat, ya que se consideró que su elección no iba muy acorde a la temporada. No obstante, sus fanáticos manifestaron en redes sociales la enorme alegría de verlos juntos en la alfombra.

Para empezar, Yeri MUA escogió un vestido abierto y un top que, para algunos, evocaba a las sirenas. En cuanto a la lista de las más elogiadas, destacó Kenia OS con un elegante vestido de encaje negro. Por su parte, el icónico ex de Jennifer López, el cantautor estadounidense Marc Anthony, se mostró muy feliz con un conjunto negro con franjas blancas. Maluma llegó con un traje gris de doble botón, mientras que la reconocida mexicana del género ranchero Majo Aguilar deleitó al público con un vestido negro adornado con franjas blancas.

La lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2025

Artista Premios Juventud del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Karol G (GANADORA)

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat (GANADORES)

Rawayana

La Nueva Generación Femenina

Aria Bela

De La Rose (GANADORA)

Mari

Yailin La Más Viral

Yami Safdie

Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

Alex Ponce

Alleh

Beéle

CA7RIEL & Paco Amoroso

DND

Hamilton

Kapo

La Cruz

ROA (GANADOR)

Yorghaki

La Nueva Generación Música Mexicana

Calle 24

Camila Fernández

Clave Especial

Esaú Ortiz

Kevin Aguilar

Línea Personal

Macario Martínez

Netón Vega

Tito Double P (GANADOR)

Victor Mendivil

Girl Power

En 4 - Kenia Os & Anitta (GANADORAS)

Amiga Date Cuenta - Ha*Ash & Thalia

Blackout - Emilia, Tini & Nicki Nicole

Chulo pt.2 - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

La Reina (Remix) - Lola Indigo, Maria Becerra & Villano Antillano

Mi Rey, Mi Santo - María José & Ana Bárbara

MiuMiu - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao

¿Para Qué Volver? - Aitana & Ela Taubert

Colaboración OMG

‘Dallax’ - Feid & Ty Dolla $ign

‘Now or Never’ - Bon Jovi & Pitbull

‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, benny blanco & The Marías (GANADORES)

‘Santa’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr

‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G

La Mezcla Perfecta

‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P (GANADORES)

‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera & Maluma

‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León

Mejor Dance Track

‘2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha

‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro (GANADORES)

‘Corridos y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon

‘Savage Funk’ (Dj Snake Remix) - Anitta & Dj Snake

‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Urban Track

‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco

‘DtMF’ - Bad Bunny (GANADOR)

‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris Mj

‘Hay Lupita’ - Lomiiel

‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone

‘Savage Funk’ - Anitta

‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os

Mejor Mezcla Urbana

‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny (GANADORES)

‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers

‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal

‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta

‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid

‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro

‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel

‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums

‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Urbano Alternativo

‘Chaparrita’ - Standly & Yeri Mua

‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz (GANADORES)

‘Real Gangsta Love’ - Trueno

‘Tú Et Moi’ - Judeline & Mc Morena

‘Tu Vas Sin (fav)’ - Rels B

Mejor Álbum Urbano

‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko

‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny (GANADOR)

‘Elyte’ - Yandel

‘Funk Generation’ - Anitta

‘La Pantera Negra’ - Myke Towers

‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin

‘Rayo’ - J Balvin

‘San Blas’ - Boza

‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz

‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech

Mejor Canción Pop/Urbano

‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal

‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike

‘Cosas Pendientes’ - Maluma

‘Latina Foreva’ - Karol G

‘Nuevayol’ - Bad Bunny

‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE

‘Priti’ - Danny Ocean & Sech

‘Soltera’ - Shakira (GANADORA)

Mejor Canción Pop/Rhythmic

‘La_playlist.mpeg’ - Emilia

‘Ley Universal’ - Danny Ocean

‘Loveo’ - Daddy Yankee

‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz

‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino

‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle (GANADORES)

Mejor Canción Pop

‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

‘García’ - Kany García

‘Mientes’ - Reik (GANADORES)

‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo

‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Mejor Canción Pop Rock

‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert

‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo (GANADORES)

‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís

‘Se Va La Luz’ - Black Guayaba

‘Una Noche Contigo’ - Juanes

Mejor Canción Pop Balada

‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy (GANADORES)

‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz

‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini

Mejor Álbum Pop

‘A Mucha Honra’ - Thalia

‘El Viaje’ - Luis Fonsi

‘Haashville’ - Ha*Ash

‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

‘Milagro’- Sebastián Yatra

‘Panorama’- Reik

‘Reflexa’ - Danny Ocean

‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz

‘Ya Es Mañana’ - Morat (GANADORES)

Mejor Canción Música Mexicana

‘El Amigo’ - Christian Nodal

‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León (GANADOR)

‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Que Siga Pasando’ - Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano (GANADORES)

‘Corazón de Piedra’ - Xavi

‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma

‘Morena Canela’ - Chino Pacas

‘Si No Quieres No’ - Luis R Conriquez & Netón Vega

‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

‘Amé’ - Christian Nodal

‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández (GANADORES)

‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Eden Muñoz

‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar

‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme (GANADORES)

‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva

‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R Conriquez

‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda (GANADORES)

‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Eden Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida (GANADORES)

‘Esa Noche’ - Eslabon Armado & Macario Martínez

‘Holanda’ - Línea Personal

‘Loco’ - Netón Vega

‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo

‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León (GANADOR)

‘Eden’ - Eden Muñoz

‘Encuentros’ - Becky G

‘Evolución’ - Grupo Firme

‘Éxodo’ - Peso Pluma

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera

‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega

‘Next’ - Xavi

‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

Mi Actor Favorito

Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García

Fernando Colunga - Amanecer

José Ron - Papás por Conveniencia

Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar (GANADOR)

Mi Actriz Preferida

Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar (GANADORA)

Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia

Livia Brito - Amanecer

Oka Giner - Las Hijas de la Señora García

Les comparto a los ganadores de los #PremiosJuventud2025.



El show arrancó con un himno de Panamá: "La murga".



Con el mítico salsero Willie Colón. pic.twitter.com/3xHdBDaXgn — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui

