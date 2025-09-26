¿Quién gana hoy en 'Exatlón México' la Supervivencia? Último hombre que sería eliminado

Ciudad de México.- A pocos minutos de que comience el nuevo episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, se ha podido dar un vistazo de lo que podría pasar la noche de este viernes 26 de septiembre del 2025, pues según algunos spoilers filtrados este sería el supuesto equipo que ganaría hoy la Supervivencia, en la búsqueda de salvar a los hombres, junto a los spoilers de lo que se espera este episodio y quién sería el último varón eliminado.

La noche de este viernes 26 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, debido a que en este último día de competencia en equipo entre los aspirantes para correr junto a leyendas como Mati Álvarez en las nueva temporada, habrá tensiones y ambo equipo van a dejarlo todo para evitar perder en los dos enfrentamientos por la supervivencia que habrá.

De la misma manera, el canal de YouTube de Proyecto TV, acaba de asegurar que aunque ya se sabe que será un duelo mixto, aún falta conocerse el color del último hombre que va a instalarse en la zona de riesgo. Aunque revela que no se tiene nada concreto en el tema, revela que es muy probable que una vez más, sea uno de los de camiseta blanca, bajo el ala de Marysol Cortés y Heliud Pulido, mande a su segundo varón para completar la trifecta, mientras que los de camiseta negra, liderados por Andrés Fierro y Jazmín Hernández, solo van a enviar a uno.

¿Se confiaron de más o lo tomaron a broma? La derrota causó tensión entre los atletas del Equipo Negro. uD83EuDEE2



En cuanto al tema del eliminado, el canal de YouTube asegura que al igual que en lo que va de esta semana, no habrá un Duelo de Eliminación, porqué solo se enfocarían en realizar esta serie, para instalar a los 3 varones que irán a este, y será hasta el domingo 28 de septiembre cuando se juegue, pero al igual que con las mujeres, que ya se sabe que Paola Peña se queda en competencia, también ha filtrado que se sabe que son los de camiseta negra llegan completos y es uno de los integrante de los blancos, William Arroyo, el que será eliminado.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, y solamente es una simple especulación basada en ciertos avances y estadísticas, por lo que al final, podría ser que vayan dos de camiseta negra a eliminación.

