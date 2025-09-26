"Sana sus heridas": Mamá de Justin Bieber alarma a fans y pide oraciones para el cantante

Los Ángeles, Estados Unidos.- La señora Pattie Mallette, que es mayormente reconocida por ser la madre de Justin Bieber, hace un par de horas que entre los millones de seguidores del cantante ha encendido las alarmas de preocupación, debido a que mediante sus redes sociales está pidiendo oraciones para el intérprete de origen canadiense, y compartió una oración en la que súplica a Dios que "sane sus heridas".

La noche del pasado jueves 25 de septiembre, Pattie a través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de imágenes del intérprete de temas como 10000 Hours y Sorry, en la que se le ve en un jardín posando para la cámara con una camiseta gris oscura, en la que al reverso, tiene la leyenda en letras grandes y blancas "reza por mi". Esto ha causado una gran preocupación entre los fans, que ya cuestionan qué tiene.

Pero, lo más alarmante de la situación, es que Pattie, junto a dichas imágenes, suplicó a sus seguidores que recen junto con ella por el esposo de Hailey Bieber, además de compartir una oración, en la que pide a Dios que sane sus heridas tanto externas como las internas, físicas y emocionales: "Estamos animándote y orando siempre por ti, Justin. Declaro libertad, fortaleza, claridad y sanidad sobre ti, Justin. Toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor se rompa en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rodéalo con verdad, luz y protección".

Sana cada herida en su corazón, mente y cuerpo, las visibles y las invisibles; restaura lo que le han robado y cúbrelo de plenitud. Llénalo hasta rebosar con tu amor y consuelo. Continúa levantándolo como una voz para tu reino, firme y encendido por ti, Señor calla toda voz que no venga de ti y que su vida sea un testimonio valiente de tu poder, amor y gracia sanadora Digan amén si están de acuerdo", concluye.

Madre de Justin pide que recen por él. Instagram @pattiemallete

Aunque la madre del creador de temas como Baby y Beauty and the Beat, no ha revelado qué es lo que tiene su hijo que está pidiendo a todos que se unan en oración para salvarlo, se ha comenzado a especular que estaría sufriendo un revés de salud en los problemas que ya ha enfrentado en el pasado con respecto a su estado de salud. Esto también aviva los rumores de que habría recaído en las adicciones.

En cuanto a enfermedades, cabe recordar que a lo largo de los años, Bieber ha enfrentado terribles padecimientos, como el hecho de que tiene la enfermedad de Lyme, afección incurable pero controlable, al igual que mononucleosis crónica. Pero eso no es todo, pues a sus dos enfermedades incurables, en el 2022 se le sumo el síndrome de Ramsay Hunt, una complicación del herpes zóster que le provocó parálisis en un lado del rostro, obligándolo a cancelar conciertos ya tomar un descanso de sus actividades profesionales. Cabe mencionar que por ahora, se desconoce si ha tenido complicaciones con alguna de ellas.

Madre de Justin con Hailey. Instagram @pattiemallete

Fuente: Tribuna del Yaqui