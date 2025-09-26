¿Se acaba el romance? Predicen el fin de la relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas, la reconocida soprano mexicana Susana Zabaleta y su novio, el comediante Ricardo Pérez, han estado envueltos en un sinfín de controversias. Todo comenzó cuando el influencer realizó una parodia en su pódcast La Cotorrisa, junto a su colega, a quien suelen llamar Rorri. El problema es que, en dicho material, ambos se burlan de medios de comunicación como Ventaneando.

Por supuesto, los reporteros de espectáculos no se tomaron nada bien las acciones del conductor. Sin embargo, todo parece indicar que la principal razón por la que Ricardo lo hizo fue porque no le agradó la forma en que los trataron a él y a Susana cuando fueron abordados en el Aeropuerto de la Ciudad de México. El tumulto de personas ocasionó que la cantante tropezara, y Pérez culpó directamente a la prensa.

Evidentemente, el conflicto entre ambas partes se intensificó cuando el creador de contenido no ofreció disculpas a los afectados y, en lugar de dejar pasar la situación, los ánimos se encendieron aún más al ver a Susana en el mismo aeropuerto, donde incluso recibió abucheos. La artista reaccionó declarando: "Eso es misoginia. Yo no tengo culpa de los millones y millones de vistas que tiene 'La Cotorrisa'. Eso es echarle la culpa a una mujer, a la pareja. Si tienen algo que decir, díganselo a Ricardo".

¿Qué dijo Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente, la famosa astróloga cubana muy consultada por sus predicciones, decidió intervenir en el asunto y levantó las alarmas entre los fanáticos que siguen de cerca la relación de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez. Y es que, aunque una parte del público no ve con buenos ojos este noviazgo debido a la marcada diferencia de 30 años, otros celebran sus interacciones y muestras de cariño.

Sin embargo, de manera sorpresiva, Mhoni aseguró que este vínculo amoroso podría llegar a su fin mucho antes de lo que imaginan y, según ella, la más afectada sería la originaria de Coahuila: "Susana lleva 40 años en el medio y sabe que la prensa te hace fuerte y te ayuda cuando necesitas promover tu carrera. Aquí la mayor es ella, porque Ricardo no sabe cómo es el ambiente de la televisión", aseveró.

