Sufrió derrame y cayó en coma: Exactriz de TV Azteca reaparece en 'Hoy' con fuerte noticia

Ciudad de México.- Después de sufrir un derrame cerebral y caer en coma, la reconocida exactriz de TV Azteca originaria de Argentina, Margarita Gralia, acaba de reaparecer en el programa Hoy, con una reveladora entrevista, en la que decidió brindar una fuerte noticia sobre su actual estado de salud y planes laborales a futuro. Según la estrella, planea regresar a Televisa con novelas muy pronto.

La actriz de origen argentino saltó en la fama en México en la década de los 80's en la empresa San Ángel, con melodramas como De Pura Sangre, Herencia Maldita, entre muchos otros proyectos, sin embargo, tras casi 20 años en la mencionada televisora, decidió aventurarse a un cambio y se cambió a la empresa del Ajusco, en donde saltó a la fama con Amor En Custodia, aunque formó parte de otras novelas como Le Heredera y Cuando Seas mía.

Pero, después de casi 30 años en la TV, Margarita se vio obligada a retirarse tras la novela Destino, debido a terribles problemas de salud, que la llevaron a estar al borde de la muerte, ya que sufrió un derrame cerebral, a causa de una contracción reversible de arterias cerebrales, que la llevó a estar en coma varios meses. Por fortuna, logró despertar y con la ayuda médica pudo recuperarse al 100 por ciento y volver a trabajar.

Ahora, tras confirmar que volvía a escena con la obra, Dios Mío Hazme Viuda Por Favor, fue captada por el matutino de Televisa, en el que dejó en claro que está feliz de volver a trabajar, señalando que está perfectamente sana, pero, es más selectiva con los proyectos que elige y no acepta tan seguidos para descansar: "Estoy al 100 la verdad me siento muy bien, me hace bien trabajar, la verdad es que me he vuelto más selectiva, más espaciado, mi trabajo, como que tengo prioridades que me gusta más, me gusta más estar dedicada a mi familia, a mis amigas, a tener esa sobremesa sin tener que irme al teatro".

¡Margarita Gralia regresa a la pantalla! uD83DuDCFA? ¿Cuándo y donde? Descubre lo que la actriz nos contó en este proyecto. uD83EuDD29uD83DuDC47 https://t.co/Vk0ZL8KNcD — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 3, 2025

De la misma manera, aseguró que sí le gustaría regresar a las novelas, destacando que los mismos años van llevando a cada quién por su propio camino, destacando que hay muchas etapas y ahora ella ya estaba en la de disfrutar lo que sembró, por lo que no se presionada con nada: "Los años sólitos te van llevando y yo creo que son etapas diferentes de la vida, hay etapa para sembrar, para aprender, para sembrar para cosechar y como la que estoy viviendo ahora que es disfrutar".

Finalmente, dejó en claro que hoy en día, y después del episodio de salud que vivió, solo puede agradecer a la vida lo que ahora tiene, y el poder despertar cada día sin secuelas de ese derrame, por lo que vive plena y aprendiendo cada día más de todo lo que puede: "Cada día ganado es un día maravilloso, siempre lo agradezco tener un dia de vida, y sobre todo estar sana, tener la mente abierta, aprendiendo, la otra vez leí que dice 'la mente es un paraguas, sino se abre, no sirve'. Estoy bien, sin secuelas, gracias a Dios".

A partir del minuto dos.

Fuente: Tribuna del Yaqui