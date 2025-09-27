¿Cazzu, amenazada de muerte? Reportan que la cantante evitaría México por temor a atentado

Ciudad de México.- Todo parece indicar que aunque Cazzu siente un profundo cariño por la tierra Azteca gracias al amor del público, ahora, estaría evitando venir a México, o al menos eso se aseguro recientemente, debido a que tendría un profundo temor a atentado contra su vida, ya que le dirían que no estaba segur en el suelo mexicano, ¿acaso es que la trapera argentina recibió amenazas de muerte?

Después de lanzar su nuevo álbum, Latinaje, en el que temas como Dolce y Con Otra, resultaran ser un éxito de millones de reproducciones en solo pocas horas, la argentina decidió hacer una gira por toda Latinoamérica, y pese a que muchos dudaron del éxito en México con la venta de boletos, inesperadamente, en menos de un día consiguió tener un sold out y abrió nuevas fechas que tuvieron el mismo resultado.

Pero ahora, según informes del polémico periodista argentino, Javier Ceriani, para el canal de YouTube Lubox TV, la intérprete de temas como Nena Trampa, en realidad estaría tratando de evitar volver a suelo mexicano, de no ser estrictamente necesario, ya que tiene miedo, pero no al narcotráfico, sino a la familia actual del padre de su hija, los Aguilar. Al parecer, Cazzu dijo tener miedo de Pepe Aguilar y el poder de su familia: "Tengo miedo de pisar México, le tengo miedo a los Aguilar", diría Cazzu según Ceriani.

Cazzu temería a los Aguilar, según Ceriani. Internet

Pero, según Javier, pese a que la familia de Ángela Aguilar trataría de infundir miedo en la trapera, los ahora suegros de la joven mexicana, Jaime González y Cristy Nodal, se habrían puesto a mover sus influencias para proteger a su nieta y a su exnuera, porque no permitirán que nada les pase, aunque deban contraatacar contra los Aguilar: "Cazzu tiene la protección de Cristy y Jaime (padres de Nodal), que son tan poderosos como los Aguilar. Cuidado con los Nodal, son poderosos también. Los Nodal no van a permitir que su nieta sufra ningún altercado en México".

Finalmente, el expresentador de Chisme No Like, declaró que sí habría una pelea por la patria potestad completa de la menor, Inti Nodal Cazzuchelli, pero que sus abuelos Jaime y Cristy, una vez más apoyarían a Cazzu y harían que el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos la pierda: "¿Quién cree que le va a quitar la custodia a esa niña, Christian? No. Los Nodal son los únicos expertos en conciertos en México que podrían proteger a su nieta. No van a permitir que nadie toque a su nieta, no sé si a Cazzu, pero a su nieta no".

Fuente: Tribuna del Yaqui