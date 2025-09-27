Ferka acusa a Christian Estrada de deudor alimenticio; la desmiente y exhibe las 'pruebas'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Ferka, hace poco se presentó en una entrevista para Imagen TV, en la que nuevamente acusó de deudor alimenticio al padre de su hijo, el exdeportista y modelo, Christian Estrada, por lo que este no se ha quedado callado y rompió el silencio, mediante sus redes sociales, desmintiendo ser mal padre y no estar al pendiente de su hijo de alguna manera, incluso exhibió las presuntas pruebas de que miente.

A través del programa De Primera Mano, la reconocida presentadora de Venga la Alegría, brindó una entrevista, en la que no solamente desmintió todo lo que se dice de su separación de Jorge Losa, sino que habló del proceso actual en la demanda con el padre de su hijo, Christian, asegurando que aunque han pasado cuatro años y pausó el proceso legal para tratar de llegar a un acuerdo personal, no se dio y sigue sin pagarle una pensión.

Ante estas declaraciones, Estrada decidió emplear su cuenta de Instagram para desmentir esto.

Ante estas declaraciones, Estrada decidió emplear su cuenta de Instagram para desmentir esto. A través de sus historias de la red social, el exparticipante de Guerreros 2020, compartió un mensaje dedicado a su hijo, Leonel Estrada Quiroz, en el que afirma que calló para guardar su integridad, sabiendo que iba a leer lo que sea que ambos hablaran, y por eso cree que es momento de que él rompa el silencio a esta situación y exhiba su verdad.

Por este motivo, el exhabitante de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo, compartió una captura de pantalla en el que sí le estaría pasando manutención para el menor de cuatro años a María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, en el cual se puede ver que en varias ocasiones le transfirió 30 mil pesos en el mes para el menor, y que incluso le ha mandado regalos al niño en su cumpleaños y en fechas importantes, mientras que ella le responde y manda fotos del niño.

Finalmente, el exparticipante de La Isla: Desafío en Grecia y Turquía, también compartió varias conversaciones que mantuvo con la presentadora de TV Azteca, en la que le pregunta si necesita algo además de lo que le manda para el menor, incluso que le está insistiendo para que el niño sí pueda tener su pasaporte mexicano en orden y se le permita viajar sin problema alguno, a lo que ella no le da respuesta, y este le insistiría para tener todos los papeles en regla.

Fuente: Tribuna del Yaqui