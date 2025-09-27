Horóscopos de Nana Calistar para HOY domingo 28 de septiembre: Predicciones por signo zodiacal

Ciudad Obregón, Sonora.- Los horóscopos de Nana Calistar llegan para guiarte en este día con mensajes llenos de energía, consejos y predicciones que pueden marcar la diferencia en tu rumbo. Descubre qué te depara el destino en el amor, el trabajo y la salud, y prepárate para afrontar con la mejor actitud los retos y oportunidades que se cruzarán en tu camino durante hoy domingo 28 de septiembre. ¿Estás listo para conocer tu futuro?

Aries

Hay amplias posibilidades de que te enfrentes a una pérdida o separación de una persona importante en tu vida. Si tienes pareja, evitar andar de coqueto con otros, te podría traer muchos problemas. Empieza a ver más por ti, antes de querer solucionar la vida de los demás.

Tauro

Es probable que tu lengua te meta en problemas, así que ponte atento con lo que digas o comentas. Aprende a disfrutar y deja de atormentarte por las personas que ya no están en tu vida. Miro que te llegarán nuevas amistades y que podrías cumplir uno de tus sueños más esperados.

Géminis

¡Deja de preocuparte por el futuro, ni siquiera sabes si llegarás a él! Podrías empezar a tener un sentimiento más profundo por una amistad, ten cuidado y si sabes que no funcionará, no la lastimes. También existen altas posibilidades de que te reencuentres con alguien del pasado. Si tienes un trámite en puerta, este se solucionará de inmediato.

Cáncer

Deja de preocuparte tanto y mejor enfócate en disfrutar de la vida, aprovecha cada instante. Si sientes alguna fricción en trabajo, ignora todo y realiza tus actividades, tu superior te lo va a reconocer. Es un buen momento para quitar personas falsas de tu camino.

Leo

Es posible que encuentres el amor mediante una amistad o a través de redes sociales. Visualizo un embarazo si te descuidas, así que ponte atenta. Es probable que haya mucha envidia a tu alrededor, así que trata de identificar a las personas que son falsas y que no aportan nada a tu vida.

Virgo

Deberás de hacer oídos sordos a los chismes que podrían llegarte pronto. Es buen momento para ajustarte el cinturón y no gastarte lo que no deberías. ¡Te quedarás solo! Se avecina el fin de tu relación sentimental, por lo que debes de recordar que tu felicidad solo depende de ti.

En la nahuala di Posted by Nana Calistar on Thursday, September 18, 2025

Libra

Es posible que te enfrentes al insomnio estos días y aprovecharás tu tiempo despierto para pensar tonterías. Debes aprender a resolver tus problemas solo, nadie va meter las manos al fuego por ti. Buen momento para empezar a hacer ejercicio, podrías tener dolor de espalda y piernas.

Escorpio

Podría llegar el amor a tu vida y esta vez, tienes para escoger, así que no dudes en abrirte a una nueva oportunidad. Recuerda que la vida es un ratito, así que tienes que disfrutarla al máximo. Es posible que haya mucha envidia a tu alrededor, identifica a la gente de mala vibra que no debe continuar a tu lado.

Sagitario

Ten cuidado porque alguien del pasado quiere volver a tu vida y no te hará ningún bien. Es momento de que apapaches a tu familia, la has tenido muy descuidada. Te has sentido muy deprimido por cosas que realmente no importan, es hora de despertar y encontrarle sentido a la vida.

Capricornio

Tu familia no entiende tus decisiones y aunque los quieres mucho, sueles caer en provocaciones. Vas a estar de un humor, que ni tu sombra te va a tolerar. Te amargas por cosas que realmente no tienen sentido, ojito ahí. Hay una persona que te interesa mucho y estallarás en celos porque anda con alguien más.

Acuario

Es probable que tu pareja y amistades te reclamen por no ponerles la atención que se merecen, porque te la pasas muy ocupado en el trabajo. Deja de andar de migajera, eso de mendigar amor y atención no es para ti. Podrías recibir un dinero extra que te ayudará con las deudas.

Piscis

Se avecina un viaje muy interesante próximamente. Si estás en una relación, cuestiones del pasado podrían afectar la dinámica. Es una buena etapa para cumplir las metas que te pusiste este año, así que ignora lo que no aporta nada a tu vida y enfócate en lo que sí importa. Ten cuidado, tu lengua te podría meter en un problema.

Fuente: Tribuna del Yaqui