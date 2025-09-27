Horóscopos HOY Mhoni Vidente SÁBADO 27 de septiembre: Predicciones de amor, dinero y más

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este fin de semana? Si la respuesta es afirmativa, es clave que consultes el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025, la pitonisa cubana te dice cuál será la suerte de tu signo en temas de amor, dinero, trabajo y más. ¡Toma nota!

Horóscopos de HOY sábado 27 de septiembre de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

Este sábado 27 de septiembre se presenta con retos en el ámbito laboral, donde deberás mostrar liderazgo para resolver un conflicto. En lo sentimental, una conversación aclarará malentendidos con tu pareja.

Tauro

Tendrás una jornada propicia para iniciar proyectos relacionados con finanzas o inversiones. Una propuesta interesante llega, pero analiza bien antes de comprometerte. La salud requiere descanso y mejor alimentación.

Géminis

Las comunicaciones serán tu punto fuerte, aprovecha para cerrar acuerdos o presentar ideas este viernes. En el amor, podrías sentir cierta distancia con tu pareja, busca el diálogo.

Cáncer

Los cambios en el trabajo podrían sacarte de tu zona de confort, pero se traducirán en beneficios a mediano plazo. En lo emocional, alguien del pasado reaparece con intención de reconciliación. Mantén tu equilibrio.

Leo

El sábado trae oportunidades en viajes o desplazamientos, según el horóscopo de Mhoni Vidente. En lo personal, tu carisma te pondrá en el centro de atención en reuniones sociales.

Virgo

Será un día ideal para reorganizar tus metas y ajustar estrategias en tu vida económica. En lo sentimental, tu pareja podría reclamar más tiempo y atención. Busca balancear obligaciones y afecto.

Libra

Una noticia inesperada en tu entorno cercano puede modificar tus planes del día. En el amor, los solteros podrían conectar con alguien nuevo de manera intensa. La creatividad será tu mejor aliada en proyectos.

Escorpio

Buen momento para replantear relaciones o amistades que no aportan: deja ir a los que no te suman. En lo económico, llega un ingreso extra que ayudará a estabilizar tus finanzas.

Sagitario

Tu entusiasmo será clave para iniciar actividades nuevas. En lo sentimental, se avecina un reencuentro que cambiará tu perspectiva. Controla impulsos en gastos para no desequilibrar tu economía.

Capricornio

El trabajo demandará más de ti; debes ser más cuidadosa y limpia. Una llamada importante puede abrirte nuevas oportunidades. En el amor, la estabilidad regresa tras días de tensión.

Acuario

Este sábado tendrás claridad para tomar decisiones pendientes. Un encuentro con amigos traerá ideas inspiradoras. En lo afectivo, evita discusiones y procura escuchar más. La salud mejora si retomas tu rutina.

Piscis

La intuición será tu guía en temas financieros, escucha tu voz interna antes de firmar o decidir. En lo amoroso, podrías recibir una propuesta inesperada. Dedica tiempo al descanso para recuperar energía.

Fuente: Tribuna del Yaqui