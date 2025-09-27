¿Kate Middleton, grave? Príncipe William da devastadora noticia del cáncer de su esposa

Londres, Inglaterra.- El querido royal, Príncipe William, recientemente sorprendió al aparecer en un programa de TV, en el que decidió sincerarse por primera vez sobre lo ocurrido durante la enfermedad de su esposa, Kate Middleton, y ante las cámaras conmovió al hacer una devastadora noticia con respecto a esta situación, ¿acaso ha revelado que se encuentra grave por el cáncer?

En marzo del 2024, el Palacio de Buckingham confirmó que la Princesa de Gales padecía un tipo de cáncer y se sometería a un tratamiento de quimioterapia, por lo que mantendría un perfil bajo de manera pública y al igual que su suegro, el Rey Carlos III, que había sido diagnosticado apeas un par de semanas antes. Por fortuna, en septiembre del 2024, anunció que su tratamiento llegó a su final y en enero del 2025, oficialmente entró en remisión, por lo que ha regresado poco a poco a sus compromisos con la Corona.

Ahora, el hijo mayor de la Princesa Diana, tuvo una aparición especial para la serie de Apple TV+, The Reluctant Traveler, en la cual decidió sincerarse con su conductor y estrella principal, Eugene Levy. En esta tercera temporada, el actor de origen canadiense recorre distintos lugares del Reino Unido, por lo que William lo invitó a pasar por el Catillo de Windsor y mostrarle la inmensa propiedad familiar y algunos detalles de su vida cotidiana como miembro de la realeza.

En el episodio que fue titulado como Living the Royal Life in the UK, William se mostró único cómo realmente es y además de mostrar momentos como padre de familia y como el futuro rey del Reino Unido, el hermano mayor del Príncipe Harry, confesó que como hombre normal, el momento más doloroso y complicado que ha enfrentado en su vida, fuera de la muerte de Lady Di, fue el periodo de 2023 y 2024 en el que diagnosticaron a su padre y esposa con cáncer.

El padre del segundo en la línea de sucesión al trono, el Príncipe George, señaló que aunque ha sido uno de los momentos de mayor presión y más complicado, entre doloroso de manera emocional, afirmó que también aprendió, pues aunque balancear todo fue "algo brutal", sabe que esos momentos son los que forman a las personas de una u otra forma: "Diría que el 2023–2024 fue el año más difícil que he tenido. La vida nos pone pruebas, y ser capaces de superarlas es lo que nos forma", aseguró.

Eugene Levy met Prince William while filming Season 3 of #TheReluctantTraveler. Levy tells USA TODAY's @ralphieaversa that William knew who the actor was... thanks to "American Pie." #EntertainThis pic.twitter.com/95590UP5oe — USA TODAY Life (@usatodaylife) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui