La amenazó con quemarla viva: Actriz de Televisa expone violencia doméstica de Alexis Ayala

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa mexicana, Paty Díaz, recientemente ha decidido salir a desmentir declaraciones de Alexis Ayala sobre su relación, después de que este la acusará de infiel, y de violentarlo. La histrionista, por ese motivo confesó que él la amenazó con quemarla viva, junto a su hijo dentro de la casa que ambos compraron, además de que expuso episodios de violencia doméstica y hasta laboral.

Hace un par de días, durante una de las conversaciones dentro de La Casa de los Famosos México. Ayala decidió sincerarse sobre una relación anterior con una actriz de melodramas, que se trata de Paty, a la cual acusó de hacerlo pasar un infierno absoluto, que vivió amenazas, qué le quiso quitar todo lo que tenía y que supuestamente sufrió violencia verbal y física por su parte, señalando que esto fue hace más de 20 años atrás.

Ante esto, Paty ha decidido no dejarse difamar, o al menos eso asegura que hace Ayala, y a través de su cuenta de Instagram, compartió un video en el que no solo niega lo dicho por el villano de Lo Qué La Vida Me Robó, sino que lo acusa a él de serle infiel y hacer de su vida un infierno tras terminar: "Todo esto se inició porque hubo una infidelidad de su parte. Estábamos trabajando juntos en una telenovela que fue la última del señor Ernesto Alonso, que en paz descanse, y ahí había una actriz jovencita con la que tuvo una relación íntima".

Según Díaz, durante las grabaciones del melodrama de Ernesto Alonso tuvieron que irse a Canadá y ella decidió sorprenderlo al llegar inesperadamente: "Lo alcancé de sorpresa y oh sorpresa la que me llevé, ahí confirmé muchas cosas". Ante esto, aseguró que ella fue la que al final decidió terminar la relación, y aunque él primero trató de negarlo todo, después se paseó con dicha joven y habían llegado a un acuerdo pacífico: "Decidí terminar la relación. Hablamos, él lloró, lo negó, pero después se exhibió con esa mujer: se fueron juntos a Las Vegas y salió en una revista.

También hablamos de dinero. Teníamos inversiones: una casa en Cuernavaca y otra en Estados Unidos. Me dijo que me daría lo que me correspondía poco a poco, y acepté. Incluso me dijo: 'Quédate en la casa en lo que buscas dónde irte, viene Navidad, no quiero que tú y tu hijo se salgan'", agregó.

Pero, al parecer, fue el propio actor de Dos Mujeres, Un Camino, el que decidió romper este acuerdo y comenzaron las agresiones, destacando que su hijo entonces mejor de edad presenció todo y pidió ayuda: "Un día, en un centro comercial al sur de la ciudad, me quiso golpear. Entre discusiones y agresiones, mi hijo empezó a gritar y a llorar… un niño no tiene por qué ver cosas que no debe ver ni sentir cosas que no debe sentir, sobre todo miedo". Sin embargo, declaró que después, fue a su trabajo y ahí se negó a darle lo correspondiente: "Entró así, pum, como rayo, y me dijo: 'No te voy a dar un peso, hazle como quieras'".

Lastimosamente, la actriz de Me Atrevo A Amarte, confesó que esas ocasiones no fueron las únicas, pues cuando se reunieron para aclarar el tema de sus inversiones y casas, este trató de golpearla y la amenazó de muerte: "Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: 'Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran'". Díaz agregó que sí hay una denuncia que avala lo que dice: "Le hablé a mi abogado, le dije que necesitaba hacer una denuncia, le expliqué todo y me dijo: ‘Por supuesto que sí’. Fuimos a hacer la denuncia".

Finalmente, la actriz declaró que el exparticipante de Hoy Soy El Chef, se está haciendo una víctima, cuando en realidad en esa situación ella lo fue, por lo que pide a todas las mujeres que no se queden calladas y alcen la voz contra sus agresores, para que no intenten victimizarse y se haga una verdadera justicia: "Una cosa es hacerse la víctima y otra cosa es ser víctima. Yo fui víctima de violencia, de insultos, agresiones y de amenazas de muerte. Nunca es tarde, denuncien a su agresor. Sé que da miedo y causa vergüenza, pero podemos hacerlo, no se queden calladas".

Fuente: Tribuna del Yaqui