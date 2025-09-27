Milán: Meryl Streep como Miranda Priestly y Anna Wintour frente a frente (VIDEO)

Roma, Italia.- Desde la primera fila de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán, se pudo apreciar a la icónica Miranda Priestly, personaje interpretado por Meryl Streep, actriz estadounidense con más de 45 años en la industria de Hollywood. De hecho, las imágenes del encuentro que sostuvo con Anna Wintour, editora global de Vogue, le dieron la vuelta al mundo digital.

Sin embargo, esa no fue la única sorpresa, ya que durante el desfile Primavera/Verano 2026 se grabaron algunas escenas para la próxima entrega de El Diablo Viste a la Moda, cuyo estreno está previsto para 2026. En el evento, Meryl estuvo acompañada en todo momento por su compañero de reparto Stanley Tucci, quien interpreta a Nigel Kipling. Junto con Anne Hathaway (como Andy Sachs) y Emily Blunt (como Emily Charlton), conforman piezas fundamentales de la historia.

Por supuesto, en múltiples plataformas se convirtió en tan solo unas horas en tendencia global el hashtag #MirandaPriestly. En las imágenes se les observa rodeados por los atuendos del desfile. Entre lo más destacado se encuentran pijamas lujosas con pedrería, lencería transparente y, como sigue siendo la preferencia de muchos, los estampados animales, así como calzado que va desde los característicos stilettos hasta peculiares pantuflas elegantes.

El esperado encuentro

Sentada en primera fila, Anna Wintour observó la escena con su habitual serenidad. El momento fue interpretado como un gesto cargado de simbolismo: Wintour ha sido señalada durante años como la principal inspiración detrás del personaje de Miranda Priestly. El cruce de miradas entre ambas, desde sus respectivos asientos, fue captado por Vogue y compartido en redes sociales, generando miles de reacciones y memes que celebraban el cara a cara entre la ficción y su referente real. Como se ve en el reel de Vogue en Instagram, Miranda Priestly "se reunió" con Wintour tras el desfile, con un guiño a la icónica frase: "¿Puedes deletrear Gabbana? Por supuesto que sí".

Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep en 2006, se convirtió en un arquetipo de la mujer poderosa, exigente y sofisticada. Su frase "Eso es todo" y su mirada fulminante definieron una era. El personaje, basado en el libro de Lauren Weisberger —quien trabajó para Wintour—, trascendió el cine para instalarse en el imaginario colectivo como símbolo de liderazgo femenino en entornos competitivos.

